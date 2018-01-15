2010 KPSS Davasında Yeni Gelişme! 3 Kişiye Daha Hapis Cezası Verildi

2010 Kamu Personeli Seçme Sınavının Fetullahçı teröristlerce sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı üç davadaki sanıklar 'FETÖ' üyesi olmak suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3 'er ay hapis cezası aldı.

FETÖ'nün KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS Davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Vildan Öztoprak, Arzu Şahinli ve Çiğdem Çarpıcı'nın FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamuya atanan sanıklardan Öztoprak ve Şahinli'ye ise kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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