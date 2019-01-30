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20 Yıllık Memur Görevden Alındı İntihar Etti!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla izne çıkardığı 20 yıllık memur Yaşar Uçar intihar etti. Uçar'ın "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve daha sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

20 Yıllık Memur Görevden Alındı İntihar Etti!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla izne çıkardığı 20 yıllık memur Yaşar Uçar intihar etti. Uçar'ın "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve daha sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:24
20 Yıllık Memur Görevden Alındı İntihar Etti!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla izne çıkardığı 20 yıllık memur Yaşar Uçar intihar etti. Uçar'ın "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra 11 sayfalık bir mektup yazdığı ve daha sonra yaşamına son verdiği belirtildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nde 20 yıla yakın süredir veznedar olarak görev yapan Yaşar Uçar hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, önce açığa alınan Memur Yaşar Uçar daha sonra izne çıkarıldı.

Yaşananlar karşısında 'Ne gerekiyorsa yapılsın' dediği öne sürülen Uçar, belediyede yaşadıklarına ilişkin 'Her şeyi anlatacağım' dedikten sonra başından geçenleri kaleme aldı.

11 sayfalık mektup yazan Memur Yaşar Uçar, daha sonra apartman boşluğunda kendini asarak hayatına son verdi. Bahsi geçen 11 sayfalık mektuba ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından el konuldu.

AİLE EKREM İMAMOĞLU'NU SUÇLADI

Uçar'ın yaşamını yitirmesinden sonra ailesi ve bazı belediye çalışanları Beylükdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Aileye göre, belediye yönetimi Yaşar Uçar'dan belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesmesini istedi. Uçar bu talebi 'bedel karşılığı yok' gerekçesiyle reddetti.

İddiaya göre, Uçar'ın makbuz kesmemesi üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, vezne görevlisi Uçar'ı izne çıkardı.

Belediye yetkilileri, Uçar'ın 150 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevden alındığını savundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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