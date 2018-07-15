2 Yılda Kaç Kişi İhraç Edildi!..

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürürlüğe giren Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında son kanun hükmünde kararname yayınlandı.

KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan TSK’dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

DÖNÜŞ YOLU KAPANDI

Kamu görevinden çıkarılan kişiler mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbeleri alınacak ve memuriyetten atılacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek. İhraç edilen kişiler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek. Doğrudan veya dolaylı olarak da görevlendirilme yapılmayacak.

441 BİN KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 81 ilde soruşturma ve kovuşturmalar etkin bir şekilde sürüyor.

89 BİN TANESİ KADIN

Adalet Bakanlığı’nın son verilerine göre; Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan 441 bin 195 kişi hakkında işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılanların 89 bin 718’i kadın, 351 bin 477’si erkek. Türkiye genelinde soruşturması devam eden 203 bin 518 kişiden 5 bin 315’i, mahkemelerde yargılanması devam eden 83 bin 722 kişiden 16 bin 195’i tutuklu bulunuyor.

KOVUŞTURMA AŞAMASI

Kovuşturma aşamasında, örgüt üyeliği ve yöneticiliği anayasal düzene karşı işlenen suçlardan 34 bin 926 kişi hakkında mahkûmiyet kararı; 13 bin 992 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkûmiyet verilen 12 bin 617 kişi ise tutuklu.

MÜEBBETLER VAR

49 general, 419 subay, 101 astsubay, 31 uzman çavuş, 1 uzman erbaş, 16 askeri öğrenci, 1 emniyet müdürü, 2 polis, 4 mühendis, 2 öğretmen, 10 sivil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 9 general, 210 subay, 91 astsubay, 120 uzman çavuş, 11 uzman, 252 askeri öğrenci, 28 kursiyer, 24 subay adayı, 129 er, 11 polis, 2 emniyet amiri, 1 teknisyen müebbet aldı.

8 GENERALE BERAAT

Davalarda 8 general, 211 subay, 178 astsubay, 154 uzman çavuş, 705 er, 73 sözleşmeli er, 61 askeri öğrenci, 51 kursiyer, 38 subay adayı, 52 polis, 5 emniyet amiri, 5 sivil memur, 1 mühendis, 1 emekli, 9 sivil kişi beraat etti.

Kaynaklar;

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