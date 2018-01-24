2 Yaşındaki Kızına Şiddet Gösteren Kadın için 5,5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 2 yaşındaki öz kızına şiddet uyguladığı, eşinin evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen kadın 5,5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, annenin çocuğa birden fazla kez terbiye hakkının sınırlarını aşacak şekilde, vücuda acı vererek darp ve cebir uyguladığının görüldüğü belirtildi. İlçede esnaflık yapan Erdem Tülübaş, eşinin kızları Esila'yı dövdüğünü evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla tespit etmiş bunu da polise giderek bildirmişti. Gözaltına alınan Tuğba Tülübaş'a savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verip serbest bırakmıştı. Soruşturma tamamlandı.

İddianamede 27 yaşındaki kadının 5,5 yıl cezalandırılması talep edilirken, "Görüntüler izlendiğinde şüpheli annenin çocuğuna birden fazla kez terbiye sınırlarını aşacak ve vücuduna acı verecek nitelikte darp ve cebir uyguladığının görüldüğü, ayrıca şüpheli annenin alt soya karşı kasten yaralama ile aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarını işlediği yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından üzerine atılı suçtan yargılanarak eylemine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına kamu adına talep olunur." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA