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2 Yaşındaki Çocuğa Kan Verdi! İşsiz Kaldı

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Yüksel Duman, lösemi hastası 2 yaşındaki bir çocuğa kan verdiği için mesaiye geciktiği öne sürülerek işinden oldu.

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2 Yaşındaki Çocuğa Kan Verdi! İşsiz Kaldı

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Yüksel Duman, lösemi hastası 2 yaşındaki bir çocuğa kan verdiği için mesaiye geciktiği öne sürülerek işinden oldu.

23 Ocak 2018 Salı 12:26
2 Yaşındaki Çocuğa Kan Verdi! İşsiz Kaldı

2 Yaşındaki Çocuğa Kan Verdi! İşsiz Kaldı

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Yüksel Duman, lösemi hastası 2 yaşındaki bir çocuğa kan verdiği için mesaiye geciktiği öne sürülerek işinden oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve kent merkezindeki bir otelde teknik servis bölümünde çalışan Yüksel Duman, 10 gün daha önceden de bir kaç defa kan bağışında bulunduğu iki yaşındaki lösemi hastası çocuğa bir kez daha kan verdi.

Kan verince fenalaşan ve 1 saat acil serviste yatmak durumunda kalan genç adam, 16.00'da başlayan mesaisine 1,5 saat gecikmeli başladı. Bu gecikmeyi gece fazladan çalışarak kapatan Duman'a ertesi gün telefonla otele gelmemesi yönünde uyarıda bulunuldu. Duman'ın bir yıllık çalışma süresinin dolmasına 5 gün kala 'Düşük performans' sebep gösterilerek kovulduğu öğrenildi.  Konuyla ilgili konuşan Duman, "2 yaşında lösemi tedavisi gören bir çocuğa 4 gün arayla iki kez kan verdim.

Ailesi destek istedi, bende kıramadım. Son gittiğimde kan verdikten sonra bayıldım. Acilde bir saate yakın kaldım. 16:00'da başlamam gereken mesaime 17:30 gibi başladım. Ama geç kaldım diye teknik müdür fırça attı. 'Önce iş, sonra sağlık' dedi. Mesaimi fazlasıyla bitirdim. Sabah arkadaşım aradı, 'çıkışın verilecekmiş otele gel' dedi. Otele gittim insan kaynaklarının verdiği çıkışımda, "Düşük performans' yazıyordu. Böyle bir şey asla olamazdı. Biz bu otelde gece gündüz 4-5 kişilik ekiptik. Eğer düşük performanssa bunun birkaç ay içinde söylenmesi gerekirdi. Yılımın dolmasına 5 gün kala bunu yapmaları çok enteresan.Pişman değilim. Kalbimden dolayı yüzde 5 oranında engelli sağlık kurulu raporum var. Zaten zor iş buluyordum. Sezon açılıyor, birkaç yere iş başvurusu yapacağım. Geçindirmem gerek ailem ve ödemem gereken ev kredi borcum var. Otel hakkında hukuki işlem başlatmayı düşünüyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.01.2018 14:01
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Antalyaçocuğa Kan Verdi Işsiz Kaldı
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Adalet 1 saat önce

Allah yar ve yardimcin olsun kardesim .Sen degil onlarin vicdani issiz kalmis.Inssallqh bi

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