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2 Günde 19 Roketli Saldırı! Evlerin İçinden İlk Görüntüler

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bölücü terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Afrin'den iki günde toplam 19 roket saldırısı düzenlendi.

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2 Günde 19 Roketli Saldırı! Evlerin İçinden İlk Görüntüler

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bölücü terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Afrin'den iki günde toplam 19 roket saldırısı düzenlendi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
2 Günde 19 Roketli Saldırı! Evlerin İçinden İlk Görüntüler

2 Günde 19 Roketli Saldırı! Evlerin İçinden İlk Görüntüler

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bölücü terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Afrin'den iki günde toplam 19 roket saldırısı düzenlendi.Dünkü saldırılar sonrasında vatandaşlar evlerinin balkonları ve pencerelerine Türk bayrakları asmaya başladı.

Dünkü saldırıda Suriyeli bir sivilin hayatını kaybettiği, 17'si suriyeli 54 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Reyhanlı'da roket saldırıları yüzünden 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinin hasar gördüğü öğrenildi. İlçede, inceleme ve hasar tespit çalışmalar gece boyunca devam etti. Reyhanlı Belediyesine bağlı ekipler cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yaparken, vatandaşlarda hainlerin saldırısı neticesinde zarar gören iş yerlerinde onarım çalışmaları yaptı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi , bölücü hainlerin saldırılarıyla ilgili, "Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatırız. Biz Reyhanlı halkı olarak her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onların kararları bizim için emirdir. Yanı başımızdaki PYD/PKK'nın önemli bir tehdit olduğunu biliyoruz. Afrin'in bir önce temizlenmesini canı gönülden istiyoruz." dedi.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 14:10
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Reyhanlı Saldırı GörüntüleriHain Saldırı
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