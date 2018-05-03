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2 Erkek 1 Kadın! Yasak Aşk Cinayeti Aydınlandı

5 Gün önce çalıştığı işyerine gitmek için evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Murat G.'den yakınları bir daha haber alamadı. Murat G.'nin kaybolmadan önce Şadiye Ö'nün evine uğradığı tespit edildi.

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2 Erkek 1 Kadın! Yasak Aşk Cinayeti Aydınlandı

5 Gün önce çalıştığı işyerine gitmek için evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Murat G.'den yakınları bir daha haber alamadı. Murat G.'nin kaybolmadan önce Şadiye Ö'nün evine uğradığı tespit edildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:42
2 Erkek 1 Kadın! Yasak Aşk Cinayeti Aydınlandı

5 Gün önce çalıştığı işyerine gitmek için evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Murat G.'den yakınları bir daha haber alamadı. Murat G.'nin kaybolmadan önce Şadiye Ö'nün evine uğradığı tespit edildi.

Şadiye Ö. ise korkunç cinayeti itiraf etti.  Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bartın'da 5 gün önce çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Murat G.'den bir daha haber alınamadı. Murat G.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat G'nin kaybolmadan önce Şadiye Ö'nün evine gittiğini tespit etti. Şadiye Ö. kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler veren Şadiye Ö.'nün evinde aramalar derinleştirildi, evde kan izleri bulundu.

Bunun üzerine Şadiye Ö, "Sabah saat 09.00'da evime geldiğimde Murat G. evde beni bekliyordu. Birlikte sohbet edip kahvaltı yaptık. Daha sonra bana ilgisi olan arkadaşımın eşi Bahattin Ö. beni telefonla aradı. 'Evde biri mi var' diye sordu. Ben de 'Evet evde erkek arkadaşım var' dedim. Bunun üzerine Bahattin Ö. oraya geliyorum diyerek telefonu kapattı. Saat 13.00 sıralarında Bahattin Ö. eve geldi. Kapıdan içeri girer girmez Murat G.'nin üzerine atladı. İkisi kavga etmeye başladı. Bahattin Ö. daha güçlü çıkarak evde bulunan havlu ile Murat G.'yi boğdu. Daha sonra "Cinayeti kimseye anlatma anlatırsan çocuklarına zarar veririm" diyerek beni tehdit etti" dedi. İfadenin ardından Bahattin Ö Gölbucağı Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şadiye Ö'nün evinin sol giriş tarafındaki depodan Murat G.'nin cansız bedeni çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak AşkYasak Aşk Cinayeti
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