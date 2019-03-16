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2 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

2 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:27
2 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 8 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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