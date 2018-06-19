19 Haziran 2018 Milli Piyango Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi 19 Haziran 2018 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'uncu gününde gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bugünkü çekilişinde büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin lira sahibini buldu. Bu haftaki Milli Piyango'da kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kazandıran rakamların listesi aşağıdaki gibi oldu:
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
203648
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
067747
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
254730
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
160129 363554
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
237311 240238 304576
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
02195 04158 13565 15233 18913 20501
23420 30231 76885 96469
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0150 1195 1580 4601 4602 5785
6799 8143 9536 9684
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
188 190 225 281 400 604
724 732 836 871
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
04 13 14 30 47 51
79 86
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
003648 103648 200648 201648 202648 203048
203148 203248 203348 203448 203548 203608
203618 203628 203638 203640 203641 203642
203643 203644 203645 203646 203647 203649
203658 203668 203678 203688 203698 203748
203848 203948 204648 205648 206648 207648
208648 209648 213648 223648 233648 243648
253648 263648 273648 283648 293648 303648
403648
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