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19 Haziran 2018 Milli Piyango Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi 19 Haziran 2018 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'uncu gününde gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bugünkü çekilişinde büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin lira sahibini buldu.

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19 Haziran 2018 Milli Piyango Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi 19 Haziran 2018 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'uncu gününde gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bugünkü çekilişinde büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin lira sahibini buldu.

19 Haziran 2018 Salı 23:04
19 Haziran 2018 Milli Piyango Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi 19 Haziran 2018 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'uncu gününde gerçekleştirilen Milli Piyango'nun bugünkü çekilişinde büyük ikramiye olan 2 milyon 500 bin lira sahibini buldu. Bu haftaki Milli Piyango'da kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre kazandıran rakamların listesi aşağıdaki gibi oldu: 

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

203648

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

067747

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

254730

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

160129 363554

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

237311 240238 304576

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

02195 04158 13565 15233 18913 20501 
23420 30231 76885 96469

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0150 1195 1580 4601 4602 5785 
6799 8143 9536 9684

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

188 190 225 281 400 604 
724 732 836 871

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

04 13 14 30 47 51 
79 86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

2 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

003648 103648 200648 201648 202648 203048 
203148 203248 203348 203448 203548 203608 
203618 203628 203638 203640 203641 203642 
203643 203644 203645 203646 203647 203649 
203658 203668 203678 203688 203698 203748 
203848 203948 204648 205648 206648 207648 
208648 209648 213648 223648 233648 243648 
253648 263648 273648 283648 293648 303648 
403648

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoMilli Piyango Sonuçları
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