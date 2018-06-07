18 Yaşından Küçük Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bilgisayarından Çıktı

Bir bankada çalışmakta olan M.A. isimli kişinin, bankadaki bilgisayarından 18 yaşından küçük baldızının çıplak görüntüleri çıktı.

Müfettişlerin denetlemesi sonrası ortaya çıkan görüntüleri, M.A.'nın bilgisayardan silmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Bu durum sonrası 18 yaşından küçük baldızı ile ilişkisi ortaya çıkan M.A. hakkında kamu davası açıldı. Ardından hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından dava açılan M.A. tutuklandı. Zanlı M.A. mahkemede verdiği ifadesinde fotoğrafları kendisine baldızının gönderdiğini kendisinin nitelikli olarak bir cinsel tacizde bulunmadığını söyledi.

AİLE BASKISI SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası çalıştığı bankadan tazminatsız istifa eden M.A’ya ailesi hakkını araması için baskı yaptı. M.A. ailesinin baskısına ‘Onlar beni kovmadı, ben istifa ettim. Tazminat davası açamam’ şeklinde karşılık verdi. M.A’nın istifasından şüphelenen aile çalıştığı kuruma giderek olayın aslını sordu. İşyerine giden aile büyük bir şokla karşılaştı. ‘M.A’nın küçük bir kızla ilişkisi var. Kıza ait çıplak fotoğrafları bilgisayarında unutmuş. İş yeri denetimi sırasında müfettişler fotoğrafları fark etti. Bunun üzerine M.A, biz onu işten çıkarmadan kendisi istifa etti’ bilgileri ailesine verildi. M.A’nın eşi bunu öğrendikten sonra hemen boşanma davası açtı. M.A’nın bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların baldızına ait olduğu ise açılan kamu davası sonrasında ortaya çıktı. M.A. olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşmasında kendini savunan M.A, “Baldızım ergenlik dönemlerindeydi. Duygusal bir boşluğu vardı ve bana aşık olduğunu söylüyordu. Sürekli bana çıplak fotoğraf ve videolarını atıyordu. Bana fotoğraf atmamasını defalarca söylememe rağmen dinlemiyor ve devam ediyordu. Abisi durumdan şüphelendi ve baldızımı uyardı. Bunun üzerine baldızım kendi telefonundan yakalanmamak için kayınvalidemin telefonundan mesaj atmaya başladı. İddiaları kabul etmiyorum. Ben nitelikli olarak bir cinsel istismarda bulunmadım” dedi.

BALDIZIN AÇIKLAMALARI

B.K. ise eniştesinin kendisini fotoğrafları ailesine göstermekle tehdit ettiğini dile getirerek, M.A’nın savunmasını yalanladı. M.A’nın avukatı ikili arasında yaşanan 48 sayfalık mesajlaşma kayıtlarını çıkararak mahkemeye sundu ve müvekkilinin savunmasını doğrular nitelikte olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu suçun mağdurun yaşının küçük olması sebebi ile kabul edilemeyeceğine fakat nitelikli bir istismar olmadığına değinen avukat mahkeme heyetinin cezayı verirken bu hususu dikkate almasını talep etti.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe ertelerken M.A’nın tutukluk halinin ise devam etmesine karar verdi.

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