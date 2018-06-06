Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci Cuma günü karne alacak. 18 milyon öğrenci Cuma günü alacakları karnenin ardından yaz tatilinin tadını çıkaracaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 1 milyondan fazla öğretmen de yorgunluklarını atma imkanı bulacak. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı.

İllere gönderilen genelgeye göre yeni eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci kanaat döneminin 18 Ocak 2019'da sona ermesi, yarıyıl tatilinin 21 Ocak ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. İkinci Kanaat dönemi 4 Şubat'ta başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

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