162 Yolculu Uçak İnişte Pistten Çıkmıştı: İlk Görüntüler Geldi

Son dakika haberi Trabzon'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Pegasus'a ait bir yolcu uçağı pistten çıktı. İçinde 162 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak faciadan döndü.

Pegasus Havayolları'nın önceki gün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçak ve kaza yeri günün ağarması ile havadan görüntülendi.

Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı önceki gün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.7

Uçağın büyük bir gürültüyle pistten çıkmasının ardından uçağın içini keskin bir yakıt kokusunun sardığını belirten yolculardan biri ş,korku dolu anları şu ifadelerle anlattı: "Yaklaşık 20 dakika uçağın içinden çıkmayı bekledik. Uçağın içerisini keskin bir yakıt kokusu sarmaya başladı. İlk aklıma gelen acaba uçak ne zaman yanacak veya patlayacak oldu. Uzun süre bu korkuyu yaşadık. Yakıt deposunun alev alarak uçağın yanacağını, patlayacağını düşündüm. Allah korudu"

10 Metre Daha Gitseydik..

Uçukta bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşanılan paniği şu şekilde aktardı:

"Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı"

Bakan Soylu'dan Açıklama

İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Trabzon Havaalanı'na bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Vali'den Açıklama

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.

Havayolu Şirketinden Açıklama

Pegasus Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara