16 Yıl Boyunca Sahte Diploma ile Öğretmenlik Yaptığı Ortaya Çıktı

Shte diplomalı öğretmenin bu diploma ile 16 yıl çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesinde bulunan Ayşe Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak 2000 yılında görev yapmaya başlayan Fehmi S. isimli kişi, 2016 yılına kadar çalıştı. Gerçek ise 16 yıl sonra ortaya çıktı. Özlük dosyasında bulunan bazı bilgilerin çelişkili olması üzerine bu kişinin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

İhbar üzerine Milli Eğitim Müfettişliği tarafından bu kişi hakkında inceleme başlatıldı. Başlatılan bu incelemede sahte öğretmen Fehmi S.'nin Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğu belirlendi. Ancak Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü kısmını diploma üzerinde tahrifat yapılarak gizlendiği ortaya çıktı. Aynı şekilde Fehmi S.'nin pedagojik sertifikasında da bölüm kısmının değiştirdiği raporlandı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı 20 Mayıs 2016 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmanın ardından sahte öğretmen Fehmi S. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Fehmi S., ise suçlamaları reddetti. Devletten 334 bin 276 TL maaş ve ders ücreti alan sahte öğretmenden zararın karşılanması istendi.

Fehmi S. ise "Maddi durumum buna el vermedi. Şu an hamallık yapıyorum" diyerek kendini savundu. Dava ileriki bir tarihe ertelendi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara