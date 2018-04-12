16 Yaşındaki Çocuk Çamaşır İpiyle Kendini Astı

Sivas'ta 16 yaşındaki M.G. , evlerinde kendini kalorifer borusuna iple asarak hayatına son verdi. Olay , bugün saat 16.30 sıralarında Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Mehmet ve Halime çiftinin çocuğu lise öğrencisi M.G. iddialara göre evde kimse yokken kendisini kalorifer borusuna çamaşır ipiyle astı. Eve gelen akrabalar çocuğu asılı halde buldu. İhbar üzeirne olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan akrabalar olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzee Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık talihsiz olayla ilgili soruşturma başlattı.

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