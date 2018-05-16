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16 Mayıs Güncel Dolar, Euro ve Altın Fiyatları (Çeyrek , Yarım, Tam Altın)

16 Mayıs Dolar, Euro, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın, Gram Altın fiyatları. Dolar ve Euro 16 Mayıs 2018 'de kaç TL oldu? İşte detaylar...

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16 Mayıs Güncel Dolar, Euro ve Altın Fiyatları (Çeyrek , Yarım, Tam Altın)

16 Mayıs Dolar, Euro, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın, Gram Altın fiyatları. Dolar ve Euro 16 Mayıs 2018 'de kaç TL oldu? İşte detaylar...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:11
16 Mayıs Güncel Dolar, Euro ve Altın Fiyatları (Çeyrek , Yarım, Tam Altın)

16 Mayıs 2018 saat 17.25 itibariyle dolar, euro , altın ve borsa da son durum ne oldu? Sabah saatlerinde dövizdeki artış sonrası Merkez Bankasın Başkanı'nın döviz fiyatlarına müdahele edileceği yönündeki açıklaması dolar'ın 4,50 bandından düşmesine sebep olmuştu.

Günlerdir her gün yeni bir tarihi rekorla gündeme gelen dolar fiyatları an itibariyle 4,4266 civarında , euro'da da düşüş görülüyor euro fiyatları da 17.26 itibariyle 5.2278 TL'den işlem görüyor. Gram Altın fiyatlarında da yüzde 0.05'lik bir düşüş görülüyor.

Gram altının an itibariyle satışı 183.6458 olarak belirlenmiş durumda. Dün düşüşle kapanan Borsa İstanbul'da yüzde 0.96'lık bir değer artışı görülüyor. An itibariyle BİST 102.519,9 puanda. Diğer para birimlerinin alış ve satış fiyatları, çeyrek altın , yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, altının ons fiyatları aşağıdaki gibi : 

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Son Güncelleme: 16.05.2018 17:16
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