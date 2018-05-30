15 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! 'Ben Tesisatçıyım' Dedi

İhbar üzerine ailesiyle birlikte TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki sürücü Emrah Ö'nün kullandığı otomobil durduruldu, otomobilde 15 kilo uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, Emrah Ö'nün ilk ifadesinde, "Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım" dedi.

Bolu'da , eşi ve çocuklarının da bulunduğu otomobilde 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan Emrah Ö. isimli şahıs, su tesisatçılığından para kazanamadığını uyuşturucu işini bir kez yaparak yüklü para kazanmayı istediğini söyledi. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Emrah Ö, "Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Ama, bir türlü para kazanamıyordum ve yüklü miktarda borç içerisine girdim. Arkadaşımdan emanet aldığım aracın gizli bölmelerine esrarları sakladım. Karımı ve çocuklarımı kesinlikle bu suça alet etmedim. Bu işe mecburen girdim. Başka türlü para kazanamayacaktım. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım" ifadelerini kullandı.

Emrah Ö, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.