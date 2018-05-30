Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

15 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! 'Ben Tesisatçıyım' Dedi

TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki sürücü Emrah Ö'nün kullandığı otomobilde 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü, suçunu itiraf etti.

banner396

15 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! 'Ben Tesisatçıyım' Dedi

TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki sürücü Emrah Ö'nün kullandığı otomobilde 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü, suçunu itiraf etti.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26
15 Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! 'Ben Tesisatçıyım' Dedi

İhbar üzerine ailesiyle birlikte TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki sürücü Emrah Ö'nün kullandığı otomobil durduruldu, otomobilde 15 kilo uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, Emrah Ö'nün ilk ifadesinde, "Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım" dedi.

Bolu'da , eşi ve çocuklarının da bulunduğu otomobilde 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan Emrah Ö. isimli şahıs, su tesisatçılığından para kazanamadığını uyuşturucu işini bir kez yaparak yüklü para kazanmayı istediğini söyledi. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Emrah Ö, "Asıl mesleğim su tesisatçılığı. Ama, bir türlü para kazanamıyordum ve yüklü miktarda borç içerisine girdim. Arkadaşımdan emanet aldığım aracın gizli bölmelerine esrarları sakladım. Karımı ve çocuklarımı kesinlikle bu suça alet etmedim. Bu işe mecburen girdim. Başka türlü para kazanamayacaktım. Yakalanmasaydım, uyuşturucu işinden yüklü miktarda para kazanıp borçlarımı ödemek istiyordum. Bir kez bu işi yapacaktım, ama yakalandım" ifadelerini kullandı. 

Emrah Ö, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
kilo uyuşturucuyla yakalandı tesisatçıyım dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı
Adana'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi! 2 Polis Yaralandı
BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak
BBP Genel Başkanı : Millet Ne Derse O Olacak
Dev Şirket 500 Personeli İşten Çıkaracak
Dev Şirket 500 Personeli İşten Çıkaracak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim