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15 bin TL Maaşla En Az Lise Mezunlarına Konaklama, Yardım, Vergisiz Yüksek Maaş ve DOHA'da Yaşama İmkanı

Katar Hava Yolları Türkiye ile Katar arasında yapılan sefer sayısının artması nedeniyle Türkiye'ye özel çok sayıda yeni sefer düzenlemesi yaptı. Buna ek olarak doğan kabin görevlisi ihtiyacını da Türkiye'den karşılamayı isteyen Katar Hava Yolları 3 Kasım 2018 tarihinde Kabin Görevlisi İşe Alım Etkinliği düzenleyecek.

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15 bin TL Maaşla En Az Lise Mezunlarına Konaklama, Yardım, Vergisiz Yüksek Maaş ve DOHA'da Yaşama İmkanı

Katar Hava Yolları Türkiye ile Katar arasında yapılan sefer sayısının artması nedeniyle Türkiye'ye özel çok sayıda yeni sefer düzenlemesi yaptı. Buna ek olarak doğan kabin görevlisi ihtiyacını da Türkiye'den karşılamayı isteyen Katar Hava Yolları 3 Kasım 2018 tarihinde Kabin Görevlisi İşe Alım Etkinliği düzenleyecek.

26 Ekim 2018 Cuma 12:21
15 bin TL Maaşla En Az Lise Mezunlarına Konaklama, Yardım, Vergisiz Yüksek Maaş ve DOHA'da Yaşama İmkanı

Katar Hava Yolları Türkiye ile Katar arasında yapılan sefer sayısının artması nedeniyle Türkiye'ye özel çok sayıda yeni sefer düzenlemesi yaptı. Buna ek olarak doğan kabin görevlisi ihtiyacını da Türkiye'den karşılamayı isteyen Katar Hava Yolları 3 Kasım 2018 tarihinde Kabin Görevlisi İşe Alım Etkinliği düzenleyecek.

Katar ile Türkiye arasında hafta 48 sefer dğzenlemeyi planlayan Katar Hava Yolları ilana çıktı ve ilan da ''konaklama, yardım, vergisiz maaş ve Doha şehrinde yaşama imkanı'' ile ilanını ön plana çıkarmayı hedefledi.

Başvuru koşulları da açıklanan ilana Türk Kabin Görevlisi ibaresi önemli olarak nitelendirildi. İşe alınacak personellere 15 Bin TL maaş ödenecek ve bu maaş her yıl artarak devam edecek.

Katar Havayolları 3 Kasım cumartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Grand Hyatt Otel'de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

En az 21 yaşında olmak,

Parmak uçlarından yükselerek en az 212 cmlik bagaj boyu yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı, anlaşılır ve iyi derecede İngilizce'ye sahip olmak

Katar'ın Doha kentine taşınmaya ve Doha'da yaşamaya istekli olmak,

En Az Lise Mezunu olmak,

Sağlık sorunu bulunmamak, sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak,

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.10.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
bin tl maaşla az lise mezunlarına konaklama yardım vergisiz yüksek maaş doha da yaşama imkanı
Yorumlar
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Tuğbaaaa 3 saat önce

Sadece Grand Hyatt Otelde ki etkinliğe katılarak mı başvuru gerçekleştiriyoruz

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Haber Editörü 2 saat önce @Tuğbaaaa

Evet haberdeki otelde düzenlenecek işe alım etkinliğine katılarak başvuru yapabilirsiniz.

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Noname 3 saat önce

Lise mezunları boşuna böyle "En az lise mezunu" diye başlıkları olan haberleri okumayın. Çok iyi İngilizce istiyorlar, ayrıca askerlik engeli bulunmama şartı ararlar çünkü burası THY zamanında askeriyeden ayrılmış. Şimdi askerlikle bağlantısı ne diye sorabilirsiniz. Bende size günümüzde askerlikteki sistemin etkisiznde olmayan askerlik dışı iş kolu var mı diye sorarım.
Günümüzde 21 yaşında olupta kabin memuru olacak kadar İngilizce bilen Lise mezunu varsa Lise mezunu kalarak kendisini harcamıştır derim.

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Birisi 2 saat önce

İlanda dil şartı koymamışlar. Dil şartı var mıdır acaba?

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