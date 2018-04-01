14 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Eden Sapığa 32 Yıl Hapis Cezası

Diyarbakır'da 2016 yılında, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu harabe eve götürüp, farklı zamanlarda 10 kez tecavüz ettiği öne sürülen 29 yaşındaki A.K 'ye yargılandığı davada 32 sene hapis cezası verildi. A.k'nin cezasında 4 kez arttırım yapan mahkeme , sapığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Aile ve Sosyal Politikalaar Bakanlığı'nın avukatı da müdahil oldu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şahıs, polislerin kendisini darp ettiğini ifadeyi zorla kendilerine imzalattığını öne sürdü. A.K, "Polisler beni yakaladığında kelepçe takıp, dövdüler. Karakolun bahçesinde 30 polis bana bağırdı. İfade hazırlayıp, kabul etmemi istediler. Belki ceza almayacağımı söylediler. Ben cinsel istismarda bulunmadım. Polislerin baskısıyla ifade verdim" dedi.

Mahkemede dinlenen ve sanığın kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyleyen talihsiz çocuk, "On veya yirmi defa aynı şeyleri yaptı. Beni hep korkutuyordu. Beni her seferinde harabe eve götürdü. Korktuğum için olayı kimseye anlatamadım" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa 32 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.