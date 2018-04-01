Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

14 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Eden Sapığa 32 Yıl Hapis Cezası

Diyarbakır'da 2016 yılında, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna defalarca tecavüz eden sapığa 32 yıl hapis cezası verildi.

banner396

14 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Eden Sapığa 32 Yıl Hapis Cezası

Diyarbakır'da 2016 yılında, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna defalarca tecavüz eden sapığa 32 yıl hapis cezası verildi.

01 Nisan 2018 Pazar 13:31
14 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Eden Sapığa 32 Yıl Hapis Cezası

Diyarbakır'da 2016 yılında, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu harabe eve götürüp, farklı zamanlarda 10 kez tecavüz ettiği öne sürülen 29 yaşındaki A.K 'ye yargılandığı davada 32 sene hapis cezası verildi. A.k'nin cezasında 4 kez arttırım yapan mahkeme , sapığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.  Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Aile ve Sosyal Politikalaar Bakanlığı'nın avukatı da müdahil oldu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şahıs, polislerin kendisini darp ettiğini ifadeyi zorla kendilerine imzalattığını öne sürdü. A.K, "Polisler beni yakaladığında kelepçe takıp, dövdüler. Karakolun bahçesinde 30 polis bana bağırdı. İfade hazırlayıp, kabul etmemi istediler. Belki ceza almayacağımı söylediler. Ben cinsel istismarda bulunmadım. Polislerin baskısıyla ifade verdim" dedi.

Mahkemede dinlenen ve sanığın kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyleyen talihsiz çocuk, "On veya yirmi defa aynı şeyleri yaptı. Beni hep korkutuyordu. Beni her seferinde harabe eve götürdü. Korktuğum için olayı kimseye anlatamadım" dedi. 

Mahkeme heyeti sanığa 32 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
O Sapığa 32 Sene CezaO Sapığa 32 Yıl Hapis Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK Açıkladı: Kuzey Irak'a Operasyon Düzenlendi
TSK Açıkladı: Kuzey Irak'a Operasyon Düzenlendi
Şamil Tayyar FETÖ Borsası Hakkında İfade Verdi
Şamil Tayyar FETÖ Borsası Hakkında İfade Verdi
Emeklilere Avans ve Faizsiz Kredi Gündemde
Emeklilere Avans ve Faizsiz Kredi Gündemde

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim