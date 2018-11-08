14 Öğretmen Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarında görev yapan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün okullarında çalışan ve örgütle irtibatları belirlenen 12'si ByLock kullanıcısı 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettirildiği bildirildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
-Bu öğretmenleri ne yapalım reis ?
+Hangi öğretmenler ?
-Atama bekleyenler yavaş yavaş sesleri yükseliyor biseyler yapmalıyız
+Eskileri enseleyin yenileri alın her şeyi ben mi söyliycem! Haa bide toplu katliam yapmayın yavaş yavaş anam babam
-Emrin olur reis böylece bu işi de çözmüş olduk.