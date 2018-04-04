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13 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan İngilizce Öğretmeni Tutuklandı

Antalya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen ingilizce öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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13 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan İngilizce Öğretmeni Tutuklandı

Antalya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen ingilizce öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:55
13 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan İngilizce Öğretmeni Tutuklandı

Antalya'daki ortaokulda 13 yaşındaki B.M. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 44 yaşındaki ingilizce öğretmeni sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 21 Mart'ta Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesindeki ortaokulda meydana geldi. İddialara göre İngilizce Öğretmeni N.D., 7'inci sınıfta okuyan B.M isimli 13 yaşındaki kız çocuğu öğrencisine, okulun kütüphanesinde elinden ve yanağından öperek sarıldı. N.D. daha sonra yurt dışına eğitime gideceklerini ve orada aynı odada kalabileceklerini otelde birlikte duş alabileceklerini söyledi.

B.M. durumu ailesine bildirdi. Aile de polise giderek öğretmenden şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen emniyet ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan sözde öğretmenin daha önce de bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarIngilizce öğretmeni Istismar
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