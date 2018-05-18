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13 Yaşındaki Amatör Futbolcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Dün akşam saatlerinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 13 yaşındaki Beyşehir Gazi Ortaokulu öğrencisi İsmail Semih Kaynak, formasını giydiği Konya Amatör Küme U13 liginde mücadele eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının antremanı için sahaya geldi.

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13 Yaşındaki Amatör Futbolcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Dün akşam saatlerinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 13 yaşındaki Beyşehir Gazi Ortaokulu öğrencisi İsmail Semih Kaynak, formasını giydiği Konya Amatör Küme U13 liginde mücadele eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının antremanı için sahaya geldi.

18 Mayıs 2018 Cuma 16:41
13 Yaşındaki Amatör Futbolcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Dün akşam saatlerinde Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 13 yaşındaki Beyşehir Gazi Ortaokulu öğrencisi İsmail Semih Kaynak, formasını giydiği Konya Amatör Küme U13 liginde mücadele eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının antremanı için sahaya geldi.

Antrenman öncesi hazırlık yapılırken Kaynak, antrenörüne 'Kendimi yorgun hissediyorum' dedi ve bir köşeye çekildi. Arkadaşlarının şaka yaptığını sandığı talihsiz çocuk birden yere yığıldı. Derhal anterenörlerce müdahale edilen ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk buradaki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talihsiz olayla ilgili, "Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencimiz İsmail Semih Kaynak'ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınları ve tüm camiamıza baş sağlığı ve sabır dileriz" açıklamasını yaptı.

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