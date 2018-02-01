13'ü Kadın 25 Kişi Hakkında ByLock'tan Yakalama Kararı-Operasyonlar Başladı

Bugün başlatılan FETÖ operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Konya merkezli yürütülen FETÖ soruşturmasında 43 İlde 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu operasyonun ardından Antalya'da da bir operasyon yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan OHAL kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada, hat sahibi veya kullanıcısı olduğu değerlendirilen 13'ü kadın 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen isimler için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verildi. Verilen talimat doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri harekete geçti ve bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya merkezi ile Korkuteli ilçesi, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ederken 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara