13 Bin Suriyeli Bayram Tatili için Ülkesine Gitti

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen binlerce suriyeli , Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelerdeki yakınlarının yanlarına bayram tatili gitmek için randevu alan 70 binden fazla Suriyeli'nin 13 bini ülkesine tatil için gitti. Sıcak havadan etkilenen bazı çocuk, kadın ve yaşlılar ile sağlık ekipleri ilgilendi.

Suriyelilerin işlemleri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü Jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık merkezlerinde çocukların eksik aşıları da yapıldı. Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler , otobüslerle ülkelerine gittiler. Suriyelilerin bayram ziyaretlerinin ardından bir kaç gün sonra geri döneceği bildiriliyor.

Suriyeli Zekeriya, "Türk devletine teşekkür ediyorum, 8 bayram oldu, annemi ve babamı görmüyordum. Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Şu an duygularımı ifade edemiyorum, sevinçten her an bayılabilirim, annemi babamı çok özledim. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde yıllar sonra bayramı bayram bilerek tadacağız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA