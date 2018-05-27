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13 Bin Suriyeli Bayram Tatili için Ülkesine Gitti

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen binlerce suriyeli , Kilis'teki  Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı sürdürüyor.

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13 Bin Suriyeli Bayram Tatili için Ülkesine Gitti

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen binlerce suriyeli , Kilis'teki  Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı sürdürüyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 15:33
13 Bin Suriyeli Bayram Tatili için Ülkesine Gitti

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen binlerce suriyeli , Kilis'teki  Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelerdeki yakınlarının yanlarına bayram tatili gitmek için randevu alan 70 binden fazla Suriyeli'nin 13 bini ülkesine tatil için gitti. Sıcak havadan etkilenen bazı çocuk, kadın ve yaşlılar ile sağlık ekipleri ilgilendi.

Suriyelilerin işlemleri, Göç İdaresi İl Müdürlüğü Jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık merkezlerinde çocukların eksik aşıları da yapıldı. Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler , otobüslerle ülkelerine gittiler. Suriyelilerin bayram ziyaretlerinin ardından bir kaç gün sonra geri döneceği bildiriliyor.

Suriyeli Zekeriya, "Türk devletine teşekkür ediyorum, 8 bayram oldu, annemi ve babamı görmüyordum. Bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Şu an duygularımı ifade edemiyorum, sevinçten her an bayılabilirim, annemi babamı çok özledim. Türkiye Cumhuriyeti sayesinde yıllar sonra bayramı bayram bilerek tadacağız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.05.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli BayramSuriyeliSuriyeliler
Yorumlar
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tatil varkene 2 saat önce

bizde tatile suriye ye gidikk..hani savaştan kactiydi bunlar kime neye tatile gidiyorlar.ne ayaksınız sizz

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Yeliz 2 saat önce

Bir daha geri dönmesinler kesinlikle!! Beyaz ay yıldızlı al bayrağımızda bizim ecdadımızın kanı var onların değil, zamanında cephede bize karşı siper almış hainlerle işimiz olmaz bizim

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Kadir 2 saat önce

Savaş olan ülkede bayram tatili mi?
Bu suriye nasil bir yer nasil bir oyun var?

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Hehe 2 saat önce

Tatil için gidebiliyorsa geride gelmesinler

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