12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Eden Sapık! Linçten Son Anda Kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette 30 yaşındaki kadın öğretmene ve evinin önünde okul servisi bekleyen 12 yaşındaki ortaokl öğrencisi kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elde edilen bilgilere göre Emek Mahallesinde bir markette alışveriş yapan kadın öğretmenin yanına gelen ve aşırı alkollü olduğu bildirilen Ü.B., şahsın bakışları ve hareketlerinden rahatsız olunca marketin biraz ilerisinde oturan annesini arayarak durumu bildirdi ve balkona çıktı. Kadın öğretmen annesi balkona çıktıktan sonra marketten çıkıp evine giderken şüpheli şahıs , marketten çıkan kadının arkasından gitti ve bir apartmanın önündeki kaldırıma oturarak evi dikizlemeye başladı. Ü.B. daha sonra iddialara göre apartmandan okula gitmek için çıkan ve servis bekleyen 12 yaşındaki bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunmaya başladı. Bu durumu gören kadın öğretmen geri dönerek kız çocuğuna yardımcı olmak istedi.

Bu sırada kız çocuğunun gideceği servisin gelmesinin ardından servisten inen iki kişi kız çocuğunun ağladığını görünce tacizciye saldırdı. Olayı duyarak gelen küçük kızın yakınları ve mahalle sakinleri evine kaçarak kapısını kitleyen tacizciyi dışarı çıkaramayınca polise durumu bildirdi. Polis uzun bir çabanın ardından şahsı ikna ederek evinden çıkardı ve karakola getirdi. Küçük kız ve tacize uğrayan öğretmen de karakolda ifade verdi. Şüpheli Ü.B.'nin küçük kız çocuğunun ailesiyle aynı apartmanda oturduğu ve sanayi sitesinde tamircilik yaptığı öğrenildi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE - ANKARA