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118 muvazzaf asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.

118 muvazzaf asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.

18 Aralık 2018 Salı 09:28
118 muvazzaf asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda, 118 muvazzaf asker tutuklandı.
 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Aralık 2018 tarihinde 85'i subay, 115 astsubay ve 19'u uzman çavuş olmak üzere 216 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 45 farklı ilde yapılan operasyonda 191 asker gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü etkin pişmanlık yasasından faydalanarak örgüt ve mensupları hakkında detaylı açıklamalarda bulunduklarından dolayı serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 3'ü yetersiz beyan veren itirafçı olmak üzere toplam 160 şüpheli dün tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. 

Şüphelilerden 118'i tutuklandı. 42'si ise mazeret durumları, etkin pişmanlıktan yaralanma ihtimalleri, örgütsel konumlarından bahisle ve haklarında bulundukları yere yakın emniyet birimine her daim çağrıldıklarında başvurmak şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. Firari 25 kişi ise aranıyor.

KPSSCAFE.COM.TR || ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
muvazzaf asker tutuklandı
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