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115 Hamile Çocuk Skandalıyla İlgili İstanbul Valisinden Açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2017 yılında 115 çocuğun doğum yaptığı skandala ilişkin konuştu.

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115 Hamile Çocuk Skandalıyla İlgili İstanbul Valisinden Açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2017 yılında 115 çocuğun doğum yaptığı skandala ilişkin konuştu.

19 Ocak 2018 Cuma 13:31
115 Hamile Çocuk Skandalıyla İlgili İstanbul Valisinden Açıklama

115 Hamile Çocuk Skandalıyla İlgili İstanbul Valisinden Açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2017 yılında 115 çocuğun doğum yaptığı skandala ilişkin konuştu. Vasip Şahin, 15 yaş altı gebeliklerde kanunen bildirimin zorunlu olduğunu, 15 yaş üstü 18 yaş gebeliklerdeyse cebir şiddet ve başka türlü baskılar tespit edilirse hastanenin bildiriminin gerektiğini, diğer konuların şikayetlere tabi olduğunu söyledi. 

Skandalla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığını söyleyen Şahin, "15 yaş altı gebeliklerde kanunen bildirmek zorunlu. 15 yaş üstü, 18 yaş gebeliklerde ise eğer cebir şiddet ve başka türlü baskılar varsa bildirilmesi zorunlu, diğerleri şikayete tabi. Bizim bu verdiğimiz karar bir idari karardır. Bölge idare mahkemesi bu kararı inceliyor. Ordan çıkan neticeye göre hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır, ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Bu konuyla ilgili zaten Cumhuriyet Başsavcılığımız re'sen bunun memur yargılaması hukukuna tabi olmadığını düşünerek Ekim ayında soruşturma açmış durumda. Yargı zaten harekete geçmiştir. Kamuoyunda şöyle bir algı oluşmasın; takibi yapılmıyor, peşi bırakılıyor. Dosyalarına baktığınızda arkadaşlarlar gerçekten gayretle görevlerini yapmaya çalışmışlar. Bir takım eksikler var ise bunun değerlendirmesi yapılır. Konu bundan ibarettir" dedi.  Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017 yılında 39'u Suriyeli, 38'i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu emniyete bildirmedi. Skandal, hastanede görev yapan bir personelin 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olarak kayıt altına alındığını fakat sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  - ANKARA

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Son Güncelleme: 19.01.2018 13:31
Anahtar Kelimeler:
115 Hamile115 Hamile çocuk
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