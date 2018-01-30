11 ve 13 Yaşındaki Üvey Kızlarına... Her Satırı Tüyler Ürpertici

Korkunç haberin adresi Konya oldu. Alınan son bilgilere göre Konya'da üvey kızları 11 yaşındaki D.Y.'nin cinsel organını çakmakla yakmak ve 13 yaşındaki S.Y.'ye 'cinsel istismarda' bulunan 27 yaşındaki M.Y.'ye toplam 43 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gele olayda, iddiaya göre, anneleri cezaevinde olan D.Y. ve S.Y., üvey babaları M.Y. ile birlikte yaşamaya devam etti. Rahatsızlanan 11 yaşındaki D.Y., geçtiğimiz yıl 11 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, D.Y.'nin cinsel organında yanık tespit edince durumu polis ekiplerine bildirdi. D.Y.'nin verdiği ifadenin ardından, polis, şüphe üzerine üvey baba M.Y.'nin ifadesini aldı.

Skandal İfade

M.Y. polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eve gittiğinde çocuğun iç çamaşırlarını sobanın yanında kanlı halde gördüğünü, nedenini sorduğunu, çocuğun çubuk soktuğunu söylemesi üzerine sinirlendiğini iddia ederek, çakmakla çocuğun cinsel organını yaktığını söyledi. Bunun üzerine M.Y., gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, psikolog eşliğinde D.Y'nin ablası S.Y.'nin de olayla ilgili ifadesine başvurdu. S.Y., konudan haberdar olmadığını ancak üvey babasının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. S.Y. ifadesinde "Annem cezaevine girdikten sonra M.Y. bana 4-5 sefer cinsel istismarda bulundu" ifadelerini kullandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Y. hakkında tutuklama karar verdi. İki kardeş de devlet koruması altına alınıp, çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci ve son celsesine S.Y., D.Y. ve anneleri F.Y. geldi. S.Y. ve D.Y.'nin isteği üzerine tutuklanan üvey baba M.Y. salon dışına çıkarıldı. Ardından iki kardeş sosyal hizmetlerden gelen uzman eşliğinde ifade verdi. İki kardeş verdiği ifadelerinde şu sözlere yer verdi: "M.Y. sadece bizi dövdü. Daha önce şikâyetçiydik ama şimdi şikâyetçi değiliz. Sanık bize dövmenin dışında bir şey yapmadı. Şimdiki ifademizi dikkate alın. M.Y.'nin annemizden boşanmasını istiyoruz"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, D.Y.'nin üvey babası M.Y.'den korktuğu için ifadesini değiştirip, şikâyetinden vazgeçtiğini, M.Y.'nin de ifadesinde üvey kızının cinsel organını çakmakla yaktığını itiraf ettiğini söyledi. Savcılık, yapılan testte, D.Y.'nin iç çamaşırından alınan örneklerle, M.Y.'nin DNA'sının eşleştiğini, S.Y.'nin ise cinsel istismara uğradığının sabit olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İyi Hal İndirimi

Sanık M.Y. ise mahkemedeki savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." Mahkeme heyeti, sanık M.Y.'ye S.Y.'ye yönelik 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, üvey baba olması ve suçu birden fazla işlemesi nedeniyle sanığın cezasını 33 yıl 9 aya çıkardı. Ceza, sanığın mahkemedeki iyi halinden dolayı 28 yıl 1 ay 15 güne indirildi. Mahkeme heyetinin, D.Y.'ye yönelik 'çocuğa cinsel istismar ve eziyet' suçundan da 15 yıl hapis cezası vermesiyle, sanık M.Y. toplam cezası 43 yıl 1 ay 15 gün hapis oldu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara