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11 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Yeni Gelişme!

Otobüs Şoförü Tutuklandı  Eskişehir'de tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması neticesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

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11 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Yeni Gelişme!

Otobüs Şoförü Tutuklandı  Eskişehir'de tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması neticesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

21 Ocak 2018 Pazar 19:26
11 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Yeni Gelişme!

11 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada Yeni Gelişme!

Otobüs Şoförü Tutuklandı  Eskişehir'de tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması neticesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre, kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü 51 yaşındaki M.Ö ile ikinci Şoför Erkan A'nın emniyetteki sorgu işlemleri sona erdi. Otobüs şoförü M.Ö , çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İkinci şoförünse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen M.Ö idaresindeki Kartallar gezi firmasına ait tur otobüsü dün Eskişehir Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Korkunç Kaza
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