11 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Konuştu!

Show TV kanalında Zahide Yetiş'in programında kıyamet kopacak diyerek istifa eden Matematik öğretmeni Emre Nur ilk kez konuştu.

Bu hafta sonu yani 11 Kasım 2018 tarihinde Pazar gecesi kıyametin kopacağını ileri süren Matematik öğretmeni Emre Nur, 'kitabın sonuna geldik cehenneme sevkiyat başlayacak' ifadelerini kullanmıştı.

İşte öğretmenlikten istifa eden Emre Nur'un 11 Kasım gecesi için şaşkına çeviren son açıklamaları herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Balıkesir Ayvalık'taki Ali Çetinkaya Ortaokulu'ndaki matematik öğretmenliği yapan Emre Nur, '12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun'' diyerek istifa etmişti. 11 Kasım 2018 Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece kıyametin kopacağını ileri süren Emre Nur, evine kapandı kehanette bulunduğu saati bekliyor. Kıyametin kopacağı konusunda ısrarını devam ettiren Emre Nur şunları anlattı;

"11 Kasım akşamını bekleyin. Artık bu iş bitti o gece dışarı çıkmayın yüksek binalardan uzak durun. Benim öngördüğüm hiç bir şey yok. Ben aciz bir kulum. Bütün bilgiler Allah'tan. Bunu anlatması ifade etmesi zor. Herkes 2. kez hayata geliyor, insanlara anlatması zor. Siz de bir kez geldiniz daha önce yaşadınız. Öldünüz Allah sizi bir daha diriltti. Herkes şu anda dünyada ikinci hayatını yaşıyor. Ve kitabın sonuna geldik. Artık kitap kapanacak. Tarık yıldızı düşecek. Ondan sonra toplama günü geliyor. Göğüslerinin içi dolu olanlar toplanacak. Bir grup zaten dünyaya yaklaştı bir grup ayın karanlık yüzünde. Ay yarılacak oradan saldırıya geçecekler. Bunların hepsi olacak. 11'inden sonra zaten görüşeceğiz. Gece gelecek herkesin ümidini kestiği bir anda gelecek. 11'inde pazar gecesi olacak. Benim hiç bir şeyi değiştirmeye gücüm yok. Yüksek katlı binalardan uzak durun. Denizlerden uzak durun. Mümkünse kayalık dağlarda kendinize yer edinin.

11'inin gecesinden kurtulanlarla görüşeceğiz. Toplama gününde herkes dirilecek. Cehenneme sevkiyat başlayacak. Masal gibi değil mi? Kuran'ı okuyun Kur'an gerçek. Allah var. "

Emre Nur, pazar gecesi Tarık yıldızının dünyaya çarpacağını ileri sürmekle birlikte şu ayrıntılara da yer veriyor:

"3 yıl önce küfre sapanların sözde bayramında geçti Tarık Yıldızı. İşte o on günden birine de şimdi girdik. Geçen sefer selam verdi. Bu sefer selam diyecek. Konu nedir? Tarık yıldızıdır. Düşeceği kesin hükme bağlanmıştır. Konu nedir? Toplama günü. Yaklaşmakta olan yaklaşmıştır ve onu Allah'tan başka uzaklaştıracak olan yoktur. Kimler telaş içinde? Allah'ı inkar edenler. Onlarla benim görünmeyen kulvardaki savaşımı siz bilmezsiniz. Size arslanı sonra anlatacağım. Hep diyorum;Göğüslerin içi dolu olan toplanacak. Arınmış olan bizimle gelecek. Her şey net. Daha da anlatacak çok şey var ama artık sessizlik zamanı." ifadelerini kullandı.

İkinci hayata gelmeyle ilgili Kur'an bunu reddediyor. Kıyametin zamanını Allah bilir. Dağlara sığının öyle bir şey yok ki. Dağlar yıldızlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Bu kendi evine sığınıyor. Kıyamet günü elinde bir fidan varsa onu dikeceksin istifa etmeyeceksin zavallı kardeşim... Tedavi edilmesi gerekiyor.

2 BÜYÜK KIYAMET ALAMETİ

Mustafa Karataş kıyametin gerçek alametlerini de sıraladı. 2 büyük alamet var. Bunlardan birincisi Yecüc - Mecüc. Onlar dünyaya saldıracak her taraf kan gölü haline gelecek.

Bir değeri de Dabbetül Arz çıkacak yerin haberlerini verecek. Kur'anda ikisi geçer. dabbe sürünen canlılara denir.

Zahide Yetiş, öğretmen Emre Nur'un kıyamet iddialarını Prof. Karataş'a sorunca şu cevabı aldı;

"Allah şifa versin bu hastadır. Peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'dir. Kim Allah'dan vahiy aldığını söylüyorsa ya yalancıdır ya hastadır. Tarık suresinde doğrudan kıyameti anlatma yoktur." ifadelerini kullandı.