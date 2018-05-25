10 Yıldır Hem Eşinden Hem Kaynanasından Dayak Yiyor

Çocuklarını görmek isteyen adam karısı ve kayınvalidesi tarafından darp edildi. Talihsiz adamın iddiasına göre bu olay ilk değil. Bir işletmede garson olarak çalışan 35 yaşındaki Sinan K. eşinden ve kaynanasından yediği dayaklar yüzünden boşanmaya karar verdi.

Fakat iddiasına göre çocuklarını her görmeye gittiğinde yine dayak yiyor. Kılıç, Kanal D'de duruma ilişkin isyanını dile getirdi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 35 yaşındaki Kılıç, 10 sene önce eşiyle severek evlendi. Çiftin iki evladı oldu. Fakat eşinin ailesi ev içindeki durumlara müdahele etmeye başladı. Kılıç'ın iddiasına göre eve müdahele günden güne arttı. İkilinin ilişkisine sık sık müdahele eden kayınvalidesi Kılıç'ı darp etmeye başladı. Ona eşi de katıldı.

Bu yüzden boşanma kararı alan talihsiz adam darp olayından kurtulamadığını, polis eşliğinde evine gittiğinde dahi iki kadın tarafından şiddete maruz bırakıldığını söyledi. Savcılığa giden talihsiz adama polis kararı verilirken, eşi hakkında da uzaklaştırma kararı verildi.

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