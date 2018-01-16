10 Yaşındaki Kızı Önce Öptü Sonra... İğrenç Görüntüler Ortaya Çıktı

İzmir'de skandal bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğuna apartmanda asansörün önünde sarılarak cinsel saldırı düzenlendi. Küçük kıza zorla cinsel istismarda bulunan ve bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen 55 yaşındaki Erol T. , küçük kızın babası 36 yaşındaki B.A. tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. İtiraz edilmeyen karar, kesinleşti.

Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde oturmakta olan ve şoförlük yaptığı öğrenilen B.A.'nın kızı 10 yaşındaki Y.A., geçtiğimiz yıl, aynı zamanda Anneler Günü olan 14 Mayıs günü semt pazarına gitmeye hazırlanan annesi E.A.'dan önce evden çıkıp, apartmanın önüne indi. Burada annesini beklediği esnada küçük kızı apartmanın içine çağıran, elinde tornavida da bulunan komşuları emekli 55 yaşındaki Erol T., küçük kızı asansörün önünde sıkıştırıp öpmeye çalıştı ve arkasından sarıldı. Şaşkınlık yaşayan kız, Erol T.'nin yanından hızla apartmanın önüne doğru koşup kaçarak uzaklaştı.

Kamera Görüntüleri İzlendi

Aşağı inen annesine, yolda giderken yaşadıklarını anlatıması üzerine apartmana geri dönen anne E.A. yöneticiyi bulup, binaya kısa süre önce kurulan güvenlik kamerasının kayıtlarını izlemek istedi. Gördükleri karşısında şok yaşayan kadın, boşanmasına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi B.A.'yı arayıp, izlediği görüntüleri ona anlattı.

Erkek yeğeni E.K ile birlikte apartmana gelen baba B.A., eve uğrayıp, yanına bir ekmek bıçağı aldı. B.A., yeğeni ve eşi E.A. daha sonra Erol T.'nin dairesinin bulunduğu 7'nci kata gitti. Buraya gelen baba ve kardeşi Erol T. ile tartışmaya başladı. Bu sırada B.A., dairenin kapısına çıkıp, kendisine "Ne var lan" dediğini öne sürdüğü Erol T.'yi karnından tek bıçak darbesiyle yaraladı. B.A. ve yanındakiler daha sonra apartmandan ayrılıp, komşularına bıraktıkları kızlarını da yanlarına alarak, Bornova'da bulunan akrabalarının yanına gitti. Hastaneye kaldırılan, ancak aşırı kan kaybeden Erol T. öldü. Polisi arayıp teslim olan B.A. hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Müebbet İstendi

'Kasten adam öldürme' suçundan B.A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savunmasında kızlarına tacizde bulunan Erol T.'nin 3 oğlu bulunduğunu, bu yüzden kendilerine yönelebilecek bir saldırı olasılığına karşı, tedbir amaçlı olarak yanına bir ekmek bıçağı aldığını söyleyen B.A. ifadesinde şu sözleri söyledi: "Kapıyı eşi açtı, daha sonra adının Erol T. olduğunu öğrendiğim kişi geldi. Karşımda 50-60 yaşlarında bir adam gördüm. Sol eli pantolonunun cebindeydi. Sağ elini havaya kaldırıp, 'Ne var lan, ne istiyorsunuz' dedi. Pantolonunun cebinde bir şeyle geldiğini düşünüp elinin olduğu yere doğru bıçağı bir kez salladım. Ardından yanımdakilere 'Yürüyün gidelim' dedim. Öldürme maksadım yoktu. Öyle olsa bıçakla birden fazla vururdum. Öldüğünü de emniyette öğrendim"

Suçlama Değiştirtildi

Savcı 'kasten adam öldürme' suçundan açılsa da olayın gerçekleşme şeklinden, öldürme kastının olmadığının anlaşıldığını belirtti. Bu yüzden sanığın, 'kastın aşılması suretiyle öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indiriminin de en yüksek hadden uygulanmasını istedi.

İndirim Yapıldı

Savcının bu isteği üzerine mahkeme sanık hakkında 2 yıl 6 ay ceza kararı verdi ve tahliyesini karar verdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara