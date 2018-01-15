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10. Sınıf Öğrencisi Müdür Yardımcısını Yumrukladı

Trabzon'un Tonya İlçesinde uygunsuz davranışlar sergileyen öğrenci kendisini uyaran okul müdür yardımcısına yumruklu saldırı düzenledi.

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10. Sınıf Öğrencisi Müdür Yardımcısını Yumrukladı

Trabzon'un Tonya İlçesinde uygunsuz davranışlar sergileyen öğrenci kendisini uyaran okul müdür yardımcısına yumruklu saldırı düzenledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:25
10. Sınıf Öğrencisi Müdür Yardımcısını Yumrukladı

Flaş haberin adresi Trabzon oldu. Alınan son bilgilere göre Trabzon'un Tonya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Lisesi Müdürü Ahmet Gürpınar, disiplinsiz davranışları nedeniyle uyardığı öğrencisinin yumruklu saldırısına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Ahmet Gürpınar, okulda uygunsuz davranışlar sergilemesi nedeniyle okul müdür yardımcısının odasına çağrılşdı. Kendisini uyaran müdür yardımcıları ile tartışan 10'uncu sınıf öğrencisi K.E. çağırması üzerine odaya gitti.

Gürpınar, odasında bir süre görüştüğü öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı. Gürpınar daha sonra, kendisine saldıran öğrenci hakkında suç duyurusunda bulundu.

Okul idaresinin, öğrencinin bir süre okuldan uzaklaştırılmasına karar verdiği öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son DakikaTonyaöğretmen Dayak
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