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10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu: 100 gözaltı

Kastamonu merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 100 sağlık çalışanı, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

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10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu: 100 gözaltı

Kastamonu merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 100 sağlık çalışanı, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:49
10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu: 100 gözaltı

Kastamonu merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 100 sağlık çalışanı, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kastamonu merkezli Ankara, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla, Tekirdağ ve İstanbul illerinde sağlık çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.Operasyonlarda, sahte sağlık raporu düzenleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle, aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve çeşitli iş kollarından kişilerin bulunduğu 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandığı bildirildi.

Kaynaklar; Vatan

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