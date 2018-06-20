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10 Bin Polis Memuru Alımı İçin Sözlü Mülakat Süreci Başladı (22. Dönem POMEM)

10 bin POMEM polis memuru alımı için sözlü mülakat süreci başladı. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık aşamalarını geçen on binlerce aday, polis olabilmek için sözlü mülakatlara 30 Haziran tarihine kadar girecek.

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10 Bin Polis Memuru Alımı İçin Sözlü Mülakat Süreci Başladı (22. Dönem POMEM)

10 bin POMEM polis memuru alımı için sözlü mülakat süreci başladı. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık aşamalarını geçen on binlerce aday, polis olabilmek için sözlü mülakatlara 30 Haziran tarihine kadar girecek.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:03
10 Bin Polis Memuru Alımı İçin Sözlü Mülakat Süreci Başladı (22. Dönem POMEM)

Polis Akademisi Başkanlığı 22. dönem POMEM 10 bin polis alımı mülakatlarına başladı.

Geçtiğimiz Mart ayında başvuruları alınna 10 bin polis alımı için ön sağlık ve fiziki yeterlilik Nisan ayının son haftasında yapılmıştı. Ön sağlık ile FYT sonrası sözlü mülakat aşamasına geçildi. İlk aşamaları başarılı şekilde geçen adaylar sözlü mülakatları beklemeye başladı. Adayların beklediği süreç ise önceki gün başladı.

Polis akademisi, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamada 10 bin polis alımında ilk aşamaları geçen adayların 19 ile 30 Haziran tarihleri arasında sözlü mülakata alınacağını duyurdu. Duyurunun gelmesinin ardından 19 Haziran geldi ve lisans ile önlisans mezunu adaylar POMEM Müdürlüklerinde sözlü mülakatlara girmeye başladı.

Mülakata giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırırken mülakatlara henüz girmeyen adaylar ise sorulan soruları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak POMEM adaylarının bilgi alış verişi yapması için bu haberimizi kaleme aldık.

Daha önce POMEM için mülakata giren adaylar, aşağıdaki yorum kısmından kendilerine sorulan soruları yazabilir ve mülakata girecek diğer adaylara yardımcı olabilirler.

ÖNCEKİ ALIMLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

Son POMEM'lerde çıkan sorulara gitmek için TIKLAYIN

20. dönem POMEM mülakat soruları için TIKLAYIN

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak sonuçların Temmuz'un son haftası ya da Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YENİ POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

23. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis memuru alımı daha yapılacak. Alımlar için detaylar Ağustos'ta belli olacak.

POMEM POLİS ALIMI DETAYLARINDAN, YENİ POLİS ALIMLARINDAN, POMEM MÜLAKAT SONUÇLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 20.06.2018 11:17
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Nurcan 4 saat önce

Meraba boyum 1.58 sanirim polislik icin boy şartı var ve 1.62 olmam gerek yinede polis olabilmem icin hiç mi imkan yok

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Tuğba 3 saat önce

Malesef canm oyle bi kadin erkek esitligi varki turkiyede 1.64 erkek en kisa erkekken aliniyo ama turkiye geneli kadin 1.62 boy uzun oldugu halde dusurulmuyo bnde ayni durumdaym ve hayalimi gerceklestiremiyorm

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Mehmet 3 saat önce

Admin polis alımına basviramiyoruzki sürekli paylasiyon 2012 den beri başvuru şartı oluyor 2018 e geldik üniversite yi bitirdim adamlar baksana mülakata bile girmiş

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Ilayda 3 saat önce

Boydan kesin eleme oluyor ama şansını denemelisin.

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Kadir 3 saat önce

Sayın bakanın lütfen sesimizi duyun içinde olduğumuz mağduryeti gidermenizi rica ederim binlerce insan yaş şartının 35 olmasını bekliyor bizleri görmezden gelmeyin bizde bu vatanın evlatlarıyız bizimde polis olmaya hakkımız var saygılarımla

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Emrullah 3 saat önce

Polis vatandaş arasındaki ilişki

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mustafa 3 saat önce

Binlerce insan fotodan dolayı elendi. Şimdide bu mağdurların birçoğu yaş yüzünden asker polis içişlerinin sınavlarına giremiyorlar. Haksızlıklar devam ediyor.

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Ramazan 2 saat önce

Şu alımlarda kpss şartını kaldırın zaten ön lisans ve lisans mezunlarını alıyorsunuz kpss şartı olmasın lütfen

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