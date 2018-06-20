10 Bin Polis Memuru Alımı İçin Sözlü Mülakat Süreci Başladı (22. Dönem POMEM)

Polis Akademisi Başkanlığı 22. dönem POMEM 10 bin polis alımı mülakatlarına başladı.

Geçtiğimiz Mart ayında başvuruları alınna 10 bin polis alımı için ön sağlık ve fiziki yeterlilik Nisan ayının son haftasında yapılmıştı. Ön sağlık ile FYT sonrası sözlü mülakat aşamasına geçildi. İlk aşamaları başarılı şekilde geçen adaylar sözlü mülakatları beklemeye başladı. Adayların beklediği süreç ise önceki gün başladı.

Polis akademisi, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamada 10 bin polis alımında ilk aşamaları geçen adayların 19 ile 30 Haziran tarihleri arasında sözlü mülakata alınacağını duyurdu. Duyurunun gelmesinin ardından 19 Haziran geldi ve lisans ile önlisans mezunu adaylar POMEM Müdürlüklerinde sözlü mülakatlara girmeye başladı.

Mülakata giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırırken mülakatlara henüz girmeyen adaylar ise sorulan soruları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak POMEM adaylarının bilgi alış verişi yapması için bu haberimizi kaleme aldık.

Daha önce POMEM için mülakata giren adaylar, aşağıdaki yorum kısmından kendilerine sorulan soruları yazabilir ve mülakata girecek diğer adaylara yardımcı olabilirler.

ÖNCEKİ ALIMLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

Son POMEM'lerde çıkan sorulara gitmek için TIKLAYIN

20. dönem POMEM mülakat soruları için TIKLAYIN

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak sonuçların Temmuz'un son haftası ya da Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YENİ POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

23. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis memuru alımı daha yapılacak. Alımlar için detaylar Ağustos'ta belli olacak.

POMEM POLİS ALIMI DETAYLARINDAN, YENİ POLİS ALIMLARINDAN, POMEM MÜLAKAT SONUÇLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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