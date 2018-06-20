10 Bin Polis Memuru Alımı İçin Sözlü Mülakat Süreci Başladı (22. Dönem POMEM)

Polis Akademisi Başkanlığı 22. dönem POMEM 10 bin polis alımı mülakatlarına başladı.
Geçtiğimiz Mart ayında başvuruları alınna 10 bin polis alımı için ön sağlık ve fiziki yeterlilik Nisan ayının son haftasında yapılmıştı. Ön sağlık ile FYT sonrası sözlü mülakat aşamasına geçildi. İlk aşamaları başarılı şekilde geçen adaylar sözlü mülakatları beklemeye başladı. Adayların beklediği süreç ise önceki gün başladı.
Polis akademisi, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı açıklamada 10 bin polis alımında ilk aşamaları geçen adayların 19 ile 30 Haziran tarihleri arasında sözlü mülakata alınacağını duyurdu. Duyurunun gelmesinin ardından 19 Haziran geldi ve lisans ile önlisans mezunu adaylar POMEM Müdürlüklerinde sözlü mülakatlara girmeye başladı.
Mülakata giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırırken mülakatlara henüz girmeyen adaylar ise sorulan soruları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak POMEM adaylarının bilgi alış verişi yapması için bu haberimizi kaleme aldık.
Daha önce POMEM için mülakata giren adaylar, aşağıdaki yorum kısmından kendilerine sorulan soruları yazabilir ve mülakata girecek diğer adaylara yardımcı olabilirler.
ÖNCEKİ ALIMLARDA ÇIKMIŞ SORULAR
Son POMEM'lerde çıkan sorulara gitmek için TIKLAYIN
20. dönem POMEM mülakat soruları için TIKLAYIN
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak sonuçların Temmuz'un son haftası ya da Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
YENİ POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?
23. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis memuru alımı daha yapılacak. Alımlar için detaylar Ağustos'ta belli olacak.
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Meraba boyum 1.58 sanirim polislik icin boy şartı var ve 1.62 olmam gerek yinede polis olabilmem icin hiç mi imkan yok
Malesef canm oyle bi kadin erkek esitligi varki turkiyede 1.64 erkek en kisa erkekken aliniyo ama turkiye geneli kadin 1.62 boy uzun oldugu halde dusurulmuyo bnde ayni durumdaym ve hayalimi gerceklestiremiyorm
Admin polis alımına basviramiyoruzki sürekli paylasiyon 2012 den beri başvuru şartı oluyor 2018 e geldik üniversite yi bitirdim adamlar baksana mülakata bile girmiş
Boydan kesin eleme oluyor ama şansını denemelisin.
Sayın bakanın lütfen sesimizi duyun içinde olduğumuz mağduryeti gidermenizi rica ederim binlerce insan yaş şartının 35 olmasını bekliyor bizleri görmezden gelmeyin bizde bu vatanın evlatlarıyız bizimde polis olmaya hakkımız var saygılarımla
Polis vatandaş arasındaki ilişki
Binlerce insan fotodan dolayı elendi. Şimdide bu mağdurların birçoğu yaş yüzünden asker polis içişlerinin sınavlarına giremiyorlar. Haksızlıklar devam ediyor.
Şu alımlarda kpss şartını kaldırın zaten ön lisans ve lisans mezunlarını alıyorsunuz kpss şartı olmasın lütfen