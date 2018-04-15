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10 Bin Polis Alımı Spor Mülakatı Yer ve Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak? (22. Dönem POMEM)

10 bin polis alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığının 22. dönem POMEM 10 bin polis alımı spor mülakatı yer ver tarihlerini açıklaması bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Mülakat yerleri ne zaman belli olacak? POMEM parkuru nasıl?

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10 Bin Polis Alımı Spor Mülakatı Yer ve Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak? (22. Dönem POMEM)

10 bin polis alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığının 22. dönem POMEM 10 bin polis alımı spor mülakatı yer ver tarihlerini açıklaması bekleniyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Mülakat yerleri ne zaman belli olacak? POMEM parkuru nasıl?

15 Nisan 2018 Pazar 11:59
10 Bin Polis Alımı Spor Mülakatı Yer ve Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak? (22. Dönem POMEM)

22. dönem POMEM 10 bin polis alımı için başvurular geçtiğmiz ay alınmıştı. 30 Mart tarihine kadar alınan başvuruların ardından sonuçlar hala açıklanmadı.

PolisAkademisi Başkanlığı, Şubat ayı sonunda yayımladığı ilanında en az önlisans mezunu adaylar arasından 10 bin polis alımı yapılacağı bildirildi. 8 bini lisans (7200 erkek , 800'ü bayan ) 2 bini önlisans (1800 erkek , 200 bayan) mezunu adaylar arasından yapılan polis alımı için başvuruların ilk duyuruda 23 Mart gününe kadar alınacağı bildirildi. Ancak yeterli başvuru olmadığı için 10 bin poolis alımı başvuru süresi 30 Mart'a kadar uzatıldı.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polis memuru olarak istihdam etmek üzere 10 bin öğrenci alımı için başvuru sonuçlarını binlerce kişi bekliyor. Ancak Polis Akademisi Başkanlığından bu konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Başvuru sürecinin dolmasının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen açıklanmayan başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri adayları meraklandırdı.

21. dönem POMEM'de sor mülakatı tarihleri, başvuruların sona ermesinden 17 gün sona duyurulmuştu. Bu şekilde bakılacak olursa 22. dönem POMEM başvuru sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

POMEM PARKUR

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