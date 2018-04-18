10 Bin Polis Alımı PÖH Olarak Mı Yapılacak, Kadın Kontenjanı Olacak Mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yaptığı polis alımı açıklaması uzun süredir alım müjdesi bekleyen adayların yüzünü güdlürürken, alımların bir süredir merakla beklenen Polis Özel Harekat branşından mı yapılacağı yoksa doğrudan polis memuru olarak mı gerçekleşeceği belirsizliğini sürdürüyor. Fakat Polis Özel Harekat alımlarında bir sonraki alımlarda kadın kontenjanı açıklanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce alımlara dair Mecliste açıklamalarda bulunan Soylu, son alımlarda kadın kontenjanı ihtiyaç olmadığı için ayrılmadığını söylemiş fakat bir sonraki alımlarda kadın adayların yüzünü güldürecek bir açıklama yapılacağını söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis alımlarıyla ilgili bugün, "Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var.

Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu." dedi.