10 Bin 703 PÖH Alım İlanı Ne Zaman Yayımlanacak?

Özel harekat polisi olmak isteyen yüz binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelecek PÖH alım ilanını bekliyor.

Kpsscafe.com.tr'ye mesaj ve yorum yolu ile ulaşan binlerce PÖH adayı, yeni dönem polis özel harekat alımının ne zaman olacağı sorusunu soruyor. Biz de adayların akıllarındaki soru işaretlerini giderme adına haberimizi kaleme aldık.

Emniye Genel Müdürlüğü geçtiğimiz gün yayımladığı 2018 yılı performans raporunda yıl boyunca kaç PÖH alımı yaacağını duyurdu. Rapora göre EGM, 2018 yılı içerisinde 10 bin 703 özel harekat polisi alımı yapacak.

Sayının belirlenmesi ile birlikte adaylar ilanın ne zaman yayımlanacağı sorusunu sormaya başladı. Ancak PÖH alım ilanı için henüz net bir tarih yok. Yetkililerden de henüz özel harekat polisi alımı hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklamanın henüz gelmemiş olması adaylar tarafından büyük bir tepki ile karşılanırken bir açıklamanın gelmesi ve tahmini de olsa bir tarih verilmesi, ilanı bekleyen adayların kendilerine yol haritası çizmesini sağlayacaktır.

İlan Tarihi Bir An Önce Açıklanmalıdır?

Kpsscafe.com.tr olarak yazdığımız bu haberde yetkililere sesleniyor ve ilan tarihi için bir açıklamanın yapılması gerektiğini söyleyerek adayların sesi olmaya çalışıyoruz. PÖH alımını bekleyen adaylar da haberi sosyal medya üzerinden paylaşarak ve yorum yaparak seslerini duyurabilirler.

İlanın tahmini olarak 1-1,5 ay içinde yayımlanması bekleniyor.

Kaç Bayan Alımı Olur?

Yeni dönem PÖH alımında 10 bin polisin alınması durumunda bayanlara en az 1000 kişilik bir kontenjan ayrılması bekleniyor. Ancak PÖH alımını bekleyen o kadar kişi olmasına karşın kontenjanın 10 bin olarak ayrılması yine de yeterli değildir. Sayı KHK ile arttırılmalıdır.

KHK'larda Başvuru Şartları Esnetilmedi

Yaş düzenlemesi bekleyen adayların umutları geçtiğimiz ay yayımlanan KHK'larda yer almadı ve adayların umutları bir başka bahara kalmış gibi görülüyor. Özellikle Polis Özel Harekat adaylarının beklediği yaş düzenlemesi sık sık mecliste dile getirilmişti. Bir çok milletvekili Polis Özel Harekat alımlarında yaş sınırlamasında 1-2 yaşlık bir esneklik getirilmesi gerektiğini söylemişti. Bize gelen mailler ve yorumlarda da yaş sınırı konusunda adayların büyük bir beklentisi olduğu gözlemleniyor.

KPSS Şartı Olacak mı?

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile PÖH alımı başvuru şartları değiştirildi. Halihazırda yapılacak tüm PÖH alımlarında KPSS şartı aranmayacak. PÖH alımında KPSS şartı yeniden getirilebilir mi, yakın zamanda yayımlanacak yeni KHK'da KPSS şartı eklenir mi bilinmez. Ancak yeni bir KHK ile değişiklik yapılmazsa PÖH alımları KPSS şartsız olacak.

Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından PÖH alımı hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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