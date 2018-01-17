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1 Saat Süren Bakanlar Kurulu Sonrası Flaş Açıklamalar (OHAL, Afrin Operasyonu, Düşen Uçak..)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası kürsüye geçti ve toplantı kararlarını açıkladı. Bozdağ'ın flaş açıklamaları haberimizde.

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1 Saat Süren Bakanlar Kurulu Sonrası Flaş Açıklamalar (OHAL, Afrin Operasyonu, Düşen Uçak..)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası kürsüye geçti ve toplantı kararlarını açıkladı. Bozdağ'ın flaş açıklamaları haberimizde.

17 Ocak 2018 Çarşamba 21:42
1 Saat Süren Bakanlar Kurulu Sonrası Flaş Açıklamalar (OHAL, Afrin Operasyonu, Düşen Uçak..)

Milli Güvenlik Kurulu sonrası başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı 1 saat sürdü.

Bakanlar Kurulunun sona ermesinin ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. Bozdağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

OHAL Uzatıldı

"Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş. Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır."

Isparta'da Düşen Askeri Uçak

Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır.

Sınır Güvenliği

Suriye'de yaşanan hadiseler Türkiye'nin toprak bütünlüğü bakımından son derece önemli, gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'nin sınırını tehdit ettiğini görüyoruz.

Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında, terörist bir ordunun oluşturulup desteklenmesi Türkiye'nin sınır bütünlüğü açısından açık bir tehditti. Bunu herksin böyle görmesi gerekir.

Riskleri kaldırmak dışında daha çok risk gerektiren bir adım atmak gerektiğinde bu adımı atmaktan çekinmeyecektir. Türkiye sınırının yanı başında terör koridorunun oluşturulmasına, ordu kurulmasına buna destek verilmesine defalarca karşı olduğunu söyledi.

Bunlara silah yardımı yapılmaması gerektiğinin defalarca altını çizdik. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse daha fazla sabır göstermesini beklememelidir.

Kimse Daha Fazla Sabır Beklemesin

Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır. Türkiye bu noktada, artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklememelidir.

Kpsscafe.com  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.01.2018 21:52
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