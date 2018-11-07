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1 Milyonluk Terörist Öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyon TL ödülle "Yeşil Kategori"de aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

1 Milyonluk Terörist Öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyon TL ödülle "Yeşil Kategori"de aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
1 Milyonluk Terörist Öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyon TL ödülle "Yeşil  Kategori"de aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında "31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Cudi Dağı kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL ödülle "Yeşil  Kategori"de aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

RIZGAR GEVER ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.11.2018 20:42
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milyonluk terörist öldürüldü
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