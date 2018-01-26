1 Ay Ara ile 2 Bitcoin Operasyonu: Madencilik Materyalleri Ele Geçirildi

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Alınan son bilgilere göre İstanbul Atatürk Havalimanında Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Bitcoin operasyonu düzenledi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda bir gün arayla iki 'Bitcoin' operasyonu düzenledi. Düzenlenen ilk operasyon, 18 Aralık 2017'de ABD'nin New York şehrinden İstanbul'a gelmekte olan Batuhan A.'ya yönelik yapıldı. "Gümrüğe tabi eşyam yok" diyerek yeşil hattan geçip Türkiye'ye girmek isteyen Batuhan A.'nın beraberinde getirdiği valizler XRay cihazına gönderildi. Valiz içinde Bitcoin üretiminde kullanılan 12 ekran kartı, 1 güç kaynağı, 1 kamera, 27 ekran kartı slotu, 1 sensör ve 1 sinyal tespit cihazı olduğu ortaya çıktı. Gümrüklenmiş değerinin 6 bin 892 lira olduğu belirlenen malzemelere ekipler tarafından el konuldu.

Diğer operasyon ise, 19 Aralık 2017 günü Abu Dabi'den gelen Rojin İ.'ye yönelik yapıldı. Yeşil hattan geçerek giriş yapacağı sırada durdurulan Rojin İ. isimli kişinin valizinde 5 ekran kartı ile 5 güç kaynağı bulundu. Rojin İ.'nin valizinde bulunan bu parçaların da piyasa değerinin toplamda 76 bin 500 lira değerinde olduğu belirlendi.4

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, savcılık talimatıyla 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/1. maddesi 'Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Operasyonla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da emniyetten bilgi istediği edinilen son dakika bilgileri arasında.

Kpsscafe.com.tr | Ankara