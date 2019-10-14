Zorlu PSM’den öğrencilere müjde!

Tosla uygulamasına kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' oluyor. Katılmak istedikleri etkinliklere gelen öğrenciler, başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştiriliyor. Uygulama, Ekim ayından itibaren, duyurulacak etkinliklerde geçerli olacak. Detaylar ise Zorlu PSM sosyal medya hesapları, tosla.com ve Tosla sosyal medya hesaplarından (toslaapp) takip edilebilecek. Proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek.

Bu yıl 7. kez sanatseverlere kapılarını açan ve bu kapsamda ziyaretçilerine birbirinden farklı fırsatlar sunmaya devam eden Zorlu PSM, şimdi de öğrencilerin kültür sanat katılımlarına destek olmak için yeni bir uygulama duyurdu. Bugüne kadar dünyaca ünlü prodüksiyonları, müzik festivallerini, Broadway müzikalleri ile opera, tiyatro, klasik müzik, caz, dans ve elektronik müzik gibi çeşitli alanlarda birçok sanatçı, grup ve DJ’yi konuk eden ve büyüleyici performanslara ev sahipliği yapan PSM, öğrencilere 1 TL’ye, etkinliklere katılma imkanı sunuyor. Tosla uygulamasını indiren ve kartını alan öğrenciler, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımlarına destek olacak fonuna, Tosla kartları ile sembolik bir destek vererek, bu uygulamaya katılma hakkı kazanacak. İzlemek istedikleri etkinliklerin gerçekleştiği gün, öncesinde, PSM fuaye alanında kurulan Tosla masasına başvurarak sürece dahil olabilecek.

“Daha çok öğrenciyi sanatla nasıl buluştururuz diye düşündük...”

Öğrencilerin kültür sanat katılımıyla ilgili Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas şunları söyledi; “Zorlu PSM’nin ziyaretçi profiline baktığımızda yaş ortalamasının oldukça genç olduğunu görüyoruz. Bir yandan, genç sanatseverlerden bize gelen talep ve yorumları uzun bir süredir değerlendiriyoruz. Gençlerimize kültürel hayata erişim imkanları yaratmanın önemli olduğuna inanıyoruz…. Doğru projeyle, doğru adımı atabilmek için bekledik. Bu yolda düşünürken, bir öğrenci akreditasyon sistemi kurup, gençlerimize katılım haklarını verelim istiyorduk. Tam da bu aşamada, Akbank’ın iştiraki AkÖde’nin Tosla uygulamasıyla yollarımız kesişti. Gençlerimizin ilgisini bekliyoruz ve çok heyecanlıyız.”

“Tosla kullananlar hem eğlenecek hem de sosyo-kültürel anlamda kendilerine değer katacaklar…”

“Paranın sosyal hali” sloganı ile uygulama marketlerde yerini alan Tosla ile ilgili açıklama yapan AkÖde Genel Müdürü Sitare Sezgin, “Tosla ile gençlere sadece finansal bir çözüm sunmuyoruz aynı zamanda onları sosyal bir platformda buluşturup etkileşim halinde olmalarını da sağlıyoruz. Bu sebeple Zorlu PSM ile yaptığımız iş birliği, gençlerin sosyal hayatına dokunan önemli bir adım. Tosla kullananlar hem eğlenecek hem de sosyo-kültürel anlamda kendilerine değer katacaklar. Tosla dünyasında yenilikler fırsatlar ve eğlence hiç bitmeyecek.” dedi. “Tosla’yı kullanmak oldukça pratik. İsteyen herkes uygulamayı anında indirip hemen kayıt olabilir, uygulama içerisinden, CarrefourSA ve Teknosa mağazalarından kartını alabilir. Bizi takip eden tüm öğrencilere, etkinliklerden önce yoğunluk yaşamamak için, uygulamaya tanımlı Tosla kartını edinmelerini ve Tosla hesabına para yüklemiş olmalarını öneriyorum.” diye ekledi.

“Gençler İstanbul’un en iyi etkinliklerini izlemekle kalmayacak, bir başka şehirdeki akranlarının çocukları kültür-sanatla tanıştırmasını sağlayacak …”

Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye’de her yıl binlerce gönüllü proje ve etkinlik gerçekleştirdiğine dikkat çeken Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Murat Çitilgülü, “Bu iş birliği ile gençler için birçok kazanıma imkan sağlamış oluyoruz. Gençler İstanbul’un en iyi etkinliklerini izlemekle kalmayacak, bir başka şehirdeki akranlarının çocukları kültür-sanatla tanıştırmasını sağlayacak. Adeta gençlerden gençlere bir köprü kurulmuş olacak.” dedi. “17 yıldır Toplum Gönüllüsü gençler değişim ve dönüşüme kendilerinden başlıyor; sanattan spora, eğitimden çevreye onlarca konuda seyirci kalmak yerine harekete geçerek binlerce gönüllü proje ve etkinlik gerçekleştiriyorlar. Zorlu PSM ve Tosla ile başlattığımız işbirliği sayesinde gençler çocuklara ulaşacak, onları gönüllülükle ve kültür-sanatla tanıştıracak.” diye ekledi.

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