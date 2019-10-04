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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda “Göç” teması akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutlarıyla ele alındı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda 50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda “Göç” teması akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutlarıyla ele alındı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda 50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

04 Ekim 2019 Cuma 08:57
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye’de şehircilik alanında küresel bir kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum’unda (MARUF), ‘Göç’ teması ele alındı. İstanbul Kongre Merkezi’nde Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkez Direktörü Burcuhan Şener’in moderatörlüğünde‘Şehirlerin deneyimleri, göç yönetiminde roller ve zorluklar’ konulu bir oturum düzenlendi. Oturuma, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, Sığınma Kentleri Proje Lideri Barbara Oomen, Göç Uzmanı Nihal Eminoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

‘GÖÇ’ TEMASI TÜM AYRINTILARIYLA ELE ALINDI

Oturum kapsamında “Göç” isimli bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.Daha sonra Kent Forumu’nda göç olgusu; akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutuyla tartışıldı. MARUF’da, yeni küresel arayışlara da katkı sunma amacı üzerine“Göç” teması, iradi göç-zorunlu göç ve iç göç-dış göç ayrımlarıyla birlikte yerel ve küresel ölçekte katılımcılar tarafından değerlendirildi. Türkiye’deki Suriyeliler, uluslararası insani hareketlilik ve sosyal uyum, göç yönetimi ve küresel mutabakatların konuları konuşuldu.

ARISOY: “BİZ GÖÇ İLE KURULMUŞ BİR ŞEHİRİZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu tarihsel olarak çok kimlikli çok kültürlü bir ilçedir. Biz göç ile kurulmuş bir şehiriz. Bu insani barış ve huzur iklimini nasıl inşa ettik? Önce belirtmemiz lazım ki; Biz bu 20 yılda, bu son göç dalgasından önce hem yurt dışından Türk Dünyası’ndan, hem de aslında bir iç göçten bahsediyorduk. Dolayısıyla biz o zamandan beri bu meseleyi sosyal belediyecilik kavramı içinde ele aldık. Yine her yıl kültür merkezimizde göç ile gelenlerin kaynaşmalarını sağlamak üzere kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Özel olarak göç temalı çalışmalarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi de 2010 yılında düzenlediğimiz Göç Filmleri Festivali’ydi. 50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“SİYASETİN DİKKATLİ BİR ÜSLUP KULLANMASI GEREKİR”

Göçün bir avantaja dönüştürülebileceğine dikkat çeken Başkan Arısoy, “Göçmenlere tutum konusunda siyasetin dikkatli bir üslup kullanması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü; “Son seçimlerde bazı muhalefet partilerinin göç konusunda çok tahrik edici bir tutum sergilediğini üzülerek müşahede ettik. Gerçekten insanlar bundan rahatsız oldu. Evet, ilçemizde gündelik hayatta, taşıma kapasitemizi aşan bölümlerde bazı sıkıntılar vardı. Şimdilerde daha normale dönmüş görünüyor. Ama bu normale dönüşten itibaren kentte uyum meselesine yoğunlaşmış bulunmaktayız. Yasal alt yapı, hocalarımızın da değindiği bir husustur. Buna ilişkin bizim de hazırlıklarımız var. Gerekli düzenlemelere ihtiyacımız var. Göçe maruz kalan ilçelerle, hiç maruz kalmayan ilçelerin durumu aynı değil. Şunu çok önemsiyoruz.Maruz kaldığımız göçün, ilçelerimiz ve ülkemiz için bir avantaja dönüştürebileceğini düşünüyorum.”

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