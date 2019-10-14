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Zeynepbank davasında yeni detaylar: Albayı da dolandırmış

'Zeynepbank' lakaplı Zeynep Özkara'nın, çalıştığı kuaförde bir müşterinin parasını kendi hesabına geçirdiği ortaya çıktı. Özkara'nın bu nedenle de yargılandığı ifade edildi.

Zeynepbank davasında yeni detaylar: Albayı da dolandırmış

'Zeynepbank' lakaplı Zeynep Özkara'nın, çalıştığı kuaförde bir müşterinin parasını kendi hesabına geçirdiği ortaya çıktı. Özkara'nın bu nedenle de yargılandığı ifade edildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:45
Zeynepbank davasında yeni detaylar: Albayı da dolandırmış

Kendisini 'bankacı' olarak tanıtıp birçok kişiden 'yüksek kar' vaadiyle para alıp dolandırdığı suçlamalarıyla gündeme gelen 'Zeynepbank' lakaplı Zeynep Özkara'nın, yanında çalıştığı kuaförün müşterisinin parasını hesabına geçirdiği için yargılandığı da ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberindeki dava dosyasına göre, eşi kanser tedavisi gören bir albay, kuaförde eşi için peruk yaptırdı. Özkara, albayın ödeyeceği 19 bin lira için kuaförün değil, kendi hesap numarasını verdi. İş yeri sahibi Didem Özcan durumu fark etti. Taraflar 28 Mayıs'ta 2019'da İstanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi.

ZARARIM ÖDENDİ, VAZGEÇTİM

Duruşmada Özkara kendisini 'bankacı' olarak tanıtıp aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Savunmasında ise "Müşteki Didem Özcan'ın yanında çalışan Ayşenur Yılmaz kendi hesabında haciz olduğunu belirterek benim hesabımı kullanmayı rica etti. Ben de kabul ettim" dedi.

Ayşenur Yılmaz bu iddiayı yalandı. İş yerinin sahibi Özcan ise "Zararım ödenmiştir, şikayetimden vazgeçtim" dedi. Duruşma kasım ayına ertelendi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.10.2019 16:26
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