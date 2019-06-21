Zerrin Özer boşanacak mı ? Son noktayı koydu

Zerrin Özer 16 Haziran'da Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Özer, düğünden 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlanan eşinden boşanma kararı aldığını duyurdu. Dün ise 'Eşime güveniyorum, yanındayım. Boşanmıyorum' açıklamasını yaptı. Murat Akıncı'nın öz babası bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programını telefonla aradı. Baba Akıncı'nın "Murat'ın Zerrin Hanım'ın evine girmesi, onu bitirmesi demektir" sözlerinin ardından Zerrin Özer de programa bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Zerrin Özer 'Artık bitmiştir' dedi.



İşte baba Akıncı'nın açıklamaları:

"Murat Akıncı'nın öz babasıyım. 2005 yılında annesi Sevilay hanım bana telefon açtı, 'Çocuk evlenmek istiyor, babalık vazifesi yap onu evlendir' dedi. Vicdanen 'tamam' dedim. Yardımcı oldum. evlendirdim. Düğünden sonra evlendiği kızın bütün altınlarını çalmış Murat . Bizim aile şerefiğmizi iki paralık etti. Ben şeker hastasıyım. Murat'ın her şeyi yalan. Kadınları ağa düşürür, sonuna kadar aşık rolü yapar. Parası olan kadınlarla ilişki kurar. Sadece bu kadınlar değil, işadamları, gençler...

Dolandırdığı insanların paralarını Zerrin Hanım'a yediriyor. Çıbanın başı annesi. O tam bir şeytan. Sahte ismi Mahmut Atalay. Sahte isimle dolandırıyor herkesi. Ben evlatlıktan reddettim.

Bu sahtekarlığından, dolandırıcılığından dolayı onu reddettim. Benim de evimdeki altınlarımı çaldı. Çocuklarımın, eşimin benim telefonlarımı da çaldı.

Aradım, bana ne hakaretler yaptılar o zaman. 'Lanet olsun bizden uzak olsunlar' dedim. Annesi aradı dün beni. 'Televizyona çıkıp oğlunu rezil mi edeceksin' dedi

Ben 2005'ten beri görüşmüyorum. Sevilay ara ara eşimi arıyordu. Evimize haciz kağıtları geldi. Tekirdağ'da yazlığım var. 'Burası benim evim' deyip o adresi göstermiş.

Kendisini hep zengin göstermiş. Sevilay Hanım akademisyen değil, Marmara Üniversitesi'nde temizlikçi. Sevilay'ın soyadı 'Açbakan'

Zerrin Hanım bu sahtekarı çok mu aramış? İstanbul'da başka adam mı yok da bu dolandırıcıyı bulmuş.

Seren Serengil hanımefendi de Murat'ı koruyor televizyonlarda. Ne ilişkileri var anlamıyorum.

Çok büyük bir sahtekar. Bir numaralı, profesyonel dolandırıcı. Kadınlara öyle bir yaklaşır ki, kadınlar mest olur.

Benim bir kızım, bir oğlum daha var. İkisi de çok iyi yerlerdeler. Çocuklarımı çok iyi yetiştirdim

Ben DNA testi de istiyorum. Bu çocuk benden mi değil mi?

Bu kadın Yeşilçam'da figüranlık yapmış. Turgut Özatay ile birlikte sahneleri var.

Ben ayrıldıktan sonra çocuğu almak istedim. Vermediler. Eğer benim yanımda olsaydı pırlanta gibi olurdu. Ama bunların genlerinde de bir şey var. Genleri de bozuk. Bunların içinde kötülük var.

Size anlatamadığım çok kötü şeyler var. Murat asker kaçağı aranıyor zaten. Duyduğuma göre Adnan Hoca'nın müritlerindenmiş.

Zerrin Hanım'ın menajeri de Murat'ı koruyor. Nedir bunu korumasının sebebi? Murat ile çok mu yakınlar?

Zerrin Hanım'ın yanında çalışan insanları göndermek Zerrin Hanım'ı hakimiyeti altına alıp servetine konmak. Bunu düşünemiyor mu? Onun gazına gelmesin. Bir düşünsün!

Onu bunu dolandırdığı paralarla kendini zengin gösterip, Zerrin Hanım'a harcıyor. Bu adamın sigortası bile yok. Bir de GBT'sini açsınlar.

Evimize gelen ekranlarda Murat Akıncı yazıyor. Doğru olan bir insan neden 2 kimlik kullansın. Kapı gibi bir delikanlı neden kendisinden 27 yaş büyük bir bayanla izdivaç yapsın ki?

Murat'ın Zerrin Hanım'ın evine girmesi, onu bitirmesi demektir..."

ZERRİN ÖZER: KARARIM KESİN!

Konuşmakta zorlanan Zerrin Özer ise şunları söyledi:

"Boşanmaktan vazgeçmiştim ama babasını dinleyince artık kararım kesin...Ben hayatım boyuncu hep kendim görmeyi isterim. Rahatsızlığım dolayı söylenenlere dinleyemedim. Bu konuşmalardan sonra bitmiştir.

Ben cevabımı aldım... Büyük bir şok içerisindeyim. Üzgünüm demiyorum, çok sinirliyim. Aldatılmak korkunç bir şey...

Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

1.5-2 sene önce tanıştım, benden bir şey istemedi... Öyle olsa birlikte olmazdık.. İyi olmak başka, aptal olmak başka.. Her kadın hata yapabilir...

Çok iyi niyetli bir insan olabilirim ama aptal değilim...

İnsanın geçmişinde kötü şeyler olabilir ama babası ne diyorsa o... Bana "babam öldü" demişti.

Bana yakışan şeyler değil....Sağlık durumum iyi değil"

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