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Yüzerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 2 sığınmacı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 2 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yüzerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 2 sığınmacı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 2 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:41
Yüzerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan 2 sığınmacı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 2 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda Bodrum Akyarlar önünden araç şambreline tutunarak yüzen iki şahsın kıyıdan açıldıkları bilgisi verildi.

Belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramada deniz yüzeyinde araç şambreline tutunarak Yunan adalarına gitmeye çalışan bir Filistin ve bir Suriye uyruklu 2 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, yasal işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina’ya götürüldü.

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