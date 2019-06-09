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Yüz binlerce genç bekliyor! Salı günü toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için mesai yapacak. Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

Yüz binlerce genç bekliyor! Salı günü toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için mesai yapacak. Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

09 Haziran 2019 Pazar 14:33
Yüz binlerce genç bekliyor! Salı günü toplanıyor

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve  er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek  subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar,  sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı  tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay  süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda  terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya  kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda  yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu  bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini  tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının  bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel  ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları  değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına  girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate  alınmayacak.

HER GÜN İÇİN 10 LİRA PARA CEZASI

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını  zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda  bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak  kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden  gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari  para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye  yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma  Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan  belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik  şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya  saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına  girebilecek.

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer  Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip  Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi  Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çarşamba günü toplanacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak.

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

6 ayda bir zam

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

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yüz binlerce genç bekliyor salı günü toplanıyor
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