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Yusuf Güney: Bana ister 'yalaka' deyin ister 'yandaş', duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım

Şarkıcı Yusuf Güney, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Bana ister yalaka deyin ister yandaş duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım" dedi.

Yusuf Güney: Bana ister 'yalaka' deyin ister 'yandaş', duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım

Şarkıcı Yusuf Güney, dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Bana ister yalaka deyin ister yandaş duruşumu çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım" dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:19
Yusuf Güney: Bana ister 'yalaka' deyin ister 'yandaş', duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım

Şarkıcı Yusuf Güney, dün yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu.

AK Partili Binali Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Güney, şunları yazdı:

"Tek amacı hizmet olan, saygısını, terbiyesini, üslubunu, duruşunu, çizgisini bozmayan Sayın Binali Yıldırım... Siz hiçbir zaman makam mevkici olmadınız. Nerede olsa halkınız için göreve hazırsınız ve bizler de her daim sizlerin yanınızdayız. Bana ister yalaka deyin, ister yandaş. Duruşumu, çizgimi hiçbir zaman bozmayacağım. Saygılar dilerim."

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Son Güncelleme: 24.06.2019 22:14
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