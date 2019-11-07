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Yürek Parçalayan Görüntüler! İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi...

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin ölü olarak bulunduğu evin içinden gelen fotoğraflar yürekleri parçaladı.

Yürek Parçalayan Görüntüler! İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi...

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin ölü olarak bulunduğu evin içinden gelen fotoğraflar yürekleri parçaladı.

07 Kasım 2019 Perşembe 20:02
Yürek Parçalayan Görüntüler! İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evin içi görüntülendi...

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler dün gece ölü bulundu. Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not bulundu. Ölümlerdeki sır perdesi henüz kalkmadı.

4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor.

Diğer bir oda da ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

Evin mutfak camında ise 4 kardeşin beslediği kedi bekliyor.
 

İçeride ise mutfak kapısının hemen önünde bir temizlik kovası, yanında bir çift terlik, mutfak tezgahı üzerinde bulaşıkların durduğu görülüyor.

Dairenin hemen altında bulunan bakkalın sahibi Yusuf Deniz, kendisine borçları olduğunu belirterek, “Borcu vardı, 'vereceğim' ekmek, domates, yumurta, peynir aldı. 'Salı günü' görüşürüz' dedi. Salı günü gelmeyince kapısına vurdum. Arkadaşı da geldi, kapıyı açan olmadı. 155'i aradık, iki ekip geldi" dedi.
 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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