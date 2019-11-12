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Yunanistan'ın kabul etmediği IŞİD’li tampon bölgede bekliyor

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği IŞİD’li Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Yunanistan'ın kabul etmediği IŞİD’li tampon bölgede bekliyor

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği IŞİD’li Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.

12 Kasım 2019 Salı 15:48
Yunanistan'ın kabul etmediği IŞİD’li tampon bölgede bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan IŞİD’li Muhammad Darwis B., tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi.

Ürdün uyruklu ve ABD vatandaşı olduğu iddia edilen IŞİD’li, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

İddiaya göre, Darwis akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez Darwis’im pasaportuna 'ülkeye giremez damgası' vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.

Tampon bölgede bekleyen IŞİD’li, gece yarısı Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi bir araçta geçirmesi sağlanan ve yiyecek ile içecek ihtiyacı karşılanan IŞİD’li, sabah saatlerinde tampon bölgeye konuldu.

Muhammad Darwis B.'nin buradaki bekleyişi sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlar çekilerek kapatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ABDürdünIstanbulGöç IdaresiYunanistanEdirne Pazarkule Sınır KapısıEdirneBarış Pınarı HarekatıSuriyeTürkiye
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