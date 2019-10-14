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Yumurta, Anne Sütünden Sonra En Zengin Protein Kaynağı

Yaklaşık 6 gram protein içeren bir yumurta, yetişkin bir bireyin günlük protein gereksiniminin yaklaşık %11’ini karşılıyor. Buna rağmen, ülkemizdeki her üç yetişkinden yalnızca biri her gün yumurta tüketiyor.

Yumurta, Anne Sütünden Sonra En Zengin Protein Kaynağı

Yaklaşık 6 gram protein içeren bir yumurta, yetişkin bir bireyin günlük protein gereksiniminin yaklaşık %11’ini karşılıyor. Buna rağmen, ülkemizdeki her üç yetişkinden yalnızca biri her gün yumurta tüketiyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:36
Yumurta, Anne Sütünden Sonra En Zengin Protein Kaynağı

MSD Hayvan Sağlığı, yumurta üreticisi paydaşları ve iş ortakları ile birlikte çalışarak, bir porsiyonda içerdiği 70 kalori ve 6 gram protein ile çok değerli bir besin kaynağı olan yumurtanın sağlıklı ve kaliteli tüketimine katkı sağlıyor.

Satın alınabilecek en kaliteli protein, vitamin ve mineral kaynaklarından biri olan yumurta ekonomide de önemli bir rol oynuyor. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) 2018 rakamlarına göre, Türkiye yumurta üretiminde 22,3 milyar adet üretim ile dünyada sekizinci büyük ülke konumunda. Üretilen yumurtanın %26’sını dış pazarlara ihraç ederek, ekonomiye 430 milyon dolarlık bir katkı sağlanıyor ve Türkiye bu ihracat rakamı ile dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Yumurtanın besin değeri konusunda, Gıda Aydınlatma Platformu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, yumurtanın dünyada anne sütünden sonra en kıymetli protein olarak kabul edildiğini belirterek, “Bir yumurta yaklaşık 6 gram protein içermektedir; bu miktar, yetişkin bir bireyin günlük protein gereksiniminin yaklaşık %11’ini karşılamaktadır. Buna rağmen üzülerek belirtmeliyim ki; ülkemizdeki her üç yetişkinden yalnızca biri her gün yumurta tüketmektedir. Yumurta, yüksek kaliteli protein içermesi nedeniyle, bebekler, çocuklar ve ergenlerde sağlıklı büyüme ve gelişiminde çok önemli bir besindir. Bir orta boy yumurta yaklaşık 70 kkal enerji içermesine ek olarak, yapısında çok çeşitli vitamin, mineraller ve biyoaktif bileşenler de bulundurmaktadır. Yumurta sarısı A vitamini, D vitamini, E vitamini, tiamin, biotin, riboflavin, pantotenik asit, çinko, bakır, kalsiyum ve demirden zenginken; yumurta akı da niasin, sodyum, klor, magnezyum, kükürtten zengindir,” açıklamasında bulundu.

MSD Hayvan Sağlığı, Türkiye’deki güçlü yumurta sektöründeki iş ortaklarına ve müşterilerine kanatlı hayvanların hastalıklardan korunması, hastalıkların tedavisi ve kontrol altında tutulmasında destek oluyor. Besin olarak kullanımın yanı sıra, aşı ve retroviral ilaçların geliştirilmesinde de çok büyük rol oynayan yumurtanın üretiminde, verimlilik ve karlılıklarını artırılmasında da sektörü destekliyor.

MSD Hayvan Sağlığı Kanatlı ve Balık İş Birimi Direktörü Mustafa Söylemez, yumurtanın hem mükemmel bir besin kaynağı hem de toplumun her kesiminin çok farklı nedenlere tüketebileceği ulaşılabilir bir gıda olduğunu vurgulayarak, “MSD Hayvan Sağlığı olarak yumurta sektöründeki paydaşlarımız ve iş ortaklarımız ile çok yakın çalışıp, Türk toplumunun sağlıklı ve kaliteli yumurta tüketimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz,” yorumunda bulundu.

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